Straßensperrung über Stunden: Gasauto in Essen brennt aus

Ein gasbetriebenes Auto ist am späten Sonntagnachmittag auf der Holsterhauser Straße in Essen-Holsterhausen in Flammen aufgegangen, der Fahrer verletzte sich dabei nach Angaben der Polizei schwer. Grund für den Brand war laut Sprecherin eine Verpuffung im Motor.

Um 16.41 Uhr sei der Notruf bei Polizei und Feuerwehr eingegangen, erklärte die Polizeisprecherin am Montagmorgen, Einsatzort war die Holsterhauser Straße direkt an der Straßenbahnhaltestelle Gemarkenplatz – ein gasbetriebener Mercedes hatte dort Feuer gefangen.

„Der Fahrer konnte den Wagen selbstständig verlassen und kam ins Krankenhaus“, betonte die Sprecherin, er sei schwer verletzt worden.

Der Brand hatte erhebliche Auswirkungen auf Straßen- und Schienenverkehr, erst um 20.12 Uhr sei die Straße wieder frei gegeben worden. Am Gemarkenplatz hält die Linie U17, es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

