Straßenrennen in Essen mit AMG: Unfallspur über 200 Meter

Essen. Ein massiv beschädigter Mercedes und eine 200 Meter lange Unfallspur: Die Polizei Essen ermittelt nach einem mutmaßlichen Straßenrennen.

Nach einem mutmaßlichen Straßenrennen in der Nacht auf Samstag (17.9.) bot sich den alarmierten Beamten der Polizei Essen gegen 2.45 Uhr „ein großes Schadensbild“. Die Unfallspur mit diversen Fahrzeugteilen erstreckte sich über circa 200 Meter entlang der Kurve im Bereich der Bushaltestelle Steele-Ost, heißt es in einer Mitteilung.

Neben einem grauen, massiv beschädigten Mercedes AMG fanden die Einsatzkräfte ein weiteres beschädigtes, geparktes Auto vor, außerdem eine komplett ausgerissene Laterne sowie einen aus seiner Verankerung gerissenen Fahrradständer.

Polizei Essen sperrte Bochumer Landstraße bis zum Vormittag

Nach dem eingegangenen Notruf war man zunächst von einem Alleinunfall ausgegangen. Erst im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich offenbar heraus, dass ein weißer Kleinwagen mit Essener Kennzeichen in den Unfall verwickelt sein soll.

Auf dem Gehweg nahe der Bushaltestelle hatte sich in der Nacht eine größere Menschenmenge gebildet. Dort konnte der 19-jährige Fahrer des Mercedes AMG – laut Polizei ein Deutsch-Libanese – ausgemacht werden. Der junge Mann wirkte augenscheinlich leicht verletzt. Der Aufforderung einer Notärztin, sich vor Ort ärztlich behandeln zu lassen und in ein Krankenhaus zu fahren, habe der 19-Jährige abgelehnt. Er gab an, die Bochumer Landstraße in Richtung Steele befahren zu haben und mit einem weißen Kleinwagen zusammengestoßen zu sein.

Polizei Essen: Zeugen berichten von zwei schnellen Fahrzeugen

Zeugen sollen aber davon berichtet haben, dass sie beide Fahrzeuge vor dem Unfall mit erhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen hätten. Der Mercedes sowie der Führerschein des 19-Jährigen wurden sichergestellt, außerdem wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Bochumer Landstraße musste wegen der Unfallaufnahme und der Reinigung der Unfallstelle mehrere Stunden bis zum Vormittag gesperrt werden. Ermittelt werde nun unter anderem wegen eines „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall selbst oder dem flüchtigen, weißen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden.

