Die Essener Polizei sucht Zeugen eines Straßenraubs in Essen-Werden.

Blaulicht Straßenraub in Essen: Junge „Detektive“ verfolgen die Täter

Essen. Tatort S-Bahnhof in Essen-Werden: Zwei Jugendliche überfallen einen Jungen. Sie rauben sein i-Phone und flüchten. Aber zwei Zeugen verfolgen sie.

Zwei Räuber in mutmaßlich jugendlichem Alter haben Donnerstagabend (20. August) einen 13 Jahre alten Werdener überfallen, der am Bahnsteig des S-Bahnhofs am Löwental stand. Die Tat ereignete sich gegen 19.25 Uhr, die Täter erbeuteten ein hochwertiges Smartphone.

Während der 13-Jährige unten am Treppenaufgang stand, kamen ihm die beiden Räuber entgegen. Sie hätten es auf Wertsachen abgesehen, so ein Polizeisprecher.

Unter Androhung von Gewalt forderten sie das Kind auf, die Taschen zu öffnen. Mit dem erbeuteten i-Phone stiegen sie in den Linienbus 169 der Ruhrbahn.

Zwei Jugendliche heften sich an die Fersen der beiden Räuber und rufen die Polizei

Unbemerkt jedoch verfolgten zwei Jugendliche (14/15) die beiden Räuber und hefteten sich an ihre Fersen. So beschrieben sie den Polizisten, dass die Räuber zunächst den Bus, im weiteren Verlauf die Bahn der Linie 108 in Richtung Altenessen nutzten.

Mithilfe dieser Informationen konnten die Beamten nun die Videoaufzeichnungen aus den öffentlichen Verkehrsmitteln sicherstellen. Die Ermittler hoffen auf einen schnellen Fahndungserfolg. Zeugen, die beobachtet haben, wo die Täter ausgestiegen sind, werden gebeten, sich beim Ermittler des Raubkommissariats im Fachbereich Kinder- und Jugendkriminalität zu melden (0201 - 8040).

Die mutmaßlichen Räuber werden so beschrieben: Zwischen 16 und 17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild. Ein Räuber war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer Bauchtasche der Marke „Armani“. Sein Komplize trug eine Jeans, schwarze Schuhe und ebenfalls eine Bauchtasche, hier der Marke „Eastpak“.

