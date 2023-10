Straßenbahn 101 entgleist in Essen-Borbeck: niemand verletzt

In Essen-Borbeck nahe dem Philippusstift ist am Donnerstag (5. Oktober) um 6.45 Uhr eine Straßenbahn der Ruhrbahn-Linie 101 entgleist. (Symbolbild).

Essen. Der Unfall passiert am Donnerstag (5. Oktober) um 6.45 Uhr in Borbeck: Ein Wagen der Straßenbahnlinie 101 ist aus ungeklärter Ursache entgleist.

Nahe dem Philippusstift in Essen-Borbeck ist am Donnerstagmorgen (5. Oktober) eine Straßenbahn der Ruhrbahn entgleist. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, berichtet ein Polizeisprecher. Es hätten sich nach Angaben einer Ruhrbahn-Sprecherin keine Fahrgäste in der Tram befunden, der Fahrer sei unverletzt geblieben.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Ruhrbahn gegen 6.45 Uhr. Das Fahrzeug der Linie 101 war in Höhe des Philippusstifts aus bislang unbekannter Ursache entgleist.

Die Auswirkungen für die Fahrgäste: Die Linie 101 in Richtung Haltestelle Germaniaplatz musste am Wechsel Leimgardtsfeld wenden. Die 101 in Fahrtrichtung Dellwig endete an der Haltestelle Fliegenbusch. Zwischen den Haltestellen Fliegenbusch und Dellwig wurde ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr und Mitarbeiter der Ruhrbahn setzten den Wagen nach Polizeiangaben wieder zurück in die Spur. Die Beeinträchtigungen dauerten dreieinhalb Stunden.

