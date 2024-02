Strafe nicht bezahlt: Mann muss jetzt ins Gefängnis

Essen In Essen ist ein 27-Jähriger festgenommen worden, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Außerdem hatte er Hausverbot am Hauptbahnhof.

Am Hauptbahnhof Essen ist am Donnerstag ein Mann (27) festgenommen worden. Er wurde per Haftbefehl gesucht, und gegen ihn besteht bereits Hausverbot im Hauptbahnhof.

Der Mann hat bei der Polizei bereits eine dicke Akte. Er wurde am Vormittag in direkter Nähe des Gleisbettes an Gleis 4/6 von Beamten der Bundespolizei aufgegriffen. Der Mann hielt sich in einem verbotenen Bereich auf. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, weil er frühere Geldstrafen nicht bezahlt hatte.

Mann war wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden

Das Amtsgericht Essen hatte den tunesischen Staatsangehörigen im August 2023 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt. Der Essener gab auch jetzt an, dass er die offene Geldstrafe in Höhe von 550 plus Verfahrenskosten nicht aufbringen kann.

Der Mann muss jetzt für 55 Tage ins Gefängnis und muss sich einem erneuten Verfahren stellen, diesmal wegen Hausfriedensbruchs.

