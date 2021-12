Stille Trauer um den Nestor der Essener Drogenhilfe

Essen. Alfred Ferencz, Begründer der „Krise“ in Essen und einer der Pioniere der Drogenhilfe in Deutschland, ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Er fühlte sich stets dem Überleben Anderer verpflichtet, jetzt ist er nach schwerer Krankheit gestorben: Alfred Ferencz, Gründer der Essener Krisenhilfe und ein Pionier unter den Drogenhelfern der Republik, wurde 77 Jahre alt.

Es war die Essener Bürgermeisterin Berta Möller-Dostali, die Ferencz vor einem halben Jahrhundert mit der Gründung des Vereins Krisenhilfe auf eine Reise mit damals noch unbekanntem Ziel schickte. Es war die Zeit, als die „Berliner Tinke“, eine in Einweckgläsern aufbewahrte Opium-Tinktur, im Umlauf war, bevor Heroin 1973 das erste Mal in Essen auftauchte und die frisch gegründete Krisenhilfe sich ihre Klientel noch regelrecht zusammensuchen musste. In den einschlägigen Kneipen: im „Podium“, im „Kalei“, im „Urs“. 500 drogenabhängige Jugendliche wurden in der Stadt „vermutet“.

Alfred Ferencz ist tot. Foto: privat

Dem damals einzigen hauptamtlichen Krisenhelfer der Stadt standen 15 ehrenamtliche Sozialarbeiter zur Seite. Vor ihnen lag viel Neuland. „Es war ein Gefühl wie Skifahren im Tiefschnee in unbekannten Gebieten“, schilderte Ferencz später einmal die Anfänge im Pavillon am Haus der Kirche, bevor „die Krise“ zum Weberplatz zog und als „Suchthilfe Essen direkt gGmbH“ ihren heutigen Standort an der Hoffnungstraße fand.

Die Arbeit an den eigenen Überzeugungen ausgerichtet

Der Bau des dortigen Drogenhilfezentrums samt Druckraum war genauso Ferencz’ Engagement zu verdanken wie die Einrichtung von Entgiftungsbetten für Suchtkranke in ausreichender Zahl und Nähe. 1987 setzten sich die „Krise“ und ihr Chef für das Methadonprogramm ein. Drei Jahre später wurde das Krisencafé eröffnet. Mehr Präventionsangebote, das Arztmobil und das Projekt „Roadrunner“ für die mobile Straßen-Sozialarbeit kamen dazu.

2001 verließ Ferencz die „Suchthilfe“, wechselte zum Referat Drogenhilfe der Stadt. Doch dem Einzelkämpfer und Pionier, der die unbürokratische und an der Praxis orientierte Arbeit gewohnt war, wollte diese Umstellung nicht mehr gelingen. Mit 59 ging er in den vorzeitigen Ruhestand - mit dem guten Gefühl, 32 Jahre Arbeit für suchtkranke Menschen nie an den politischen Mehrheiten, sondern an den eigenen Überzeugungen ausgerichtet zu haben.

Alfred Ferencz hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder sowie drei Enkel und einen Urenkel. Die Trauerfeier findet statt am 17. Dezember um 11 Uhr auf dem neuen Teil des städtischen Parkfriedhofs in Huttrop.

