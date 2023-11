Sterntalerstübchen und Kerzenziehen: Basar der Waldorfschule

Essen-Stadtwald Zum ersten Advent lädt die Essener Waldorfschule zu ihrem Basar ein. Zum Programm gehört Livemusik und Aktionen für Kinder.

Die Waldorfschule lädt für Samstag, 2. Dezember, zum Adventsbasar ein. Eltern, Lehrer und Schüler schmücken dafür die Gebäude der drei Schulzweige an der Schellstraße 47 weihnachtlich mit Tannengrün und Lichterketten.

Um 11 Uhr wird der Basar musikalisch eröffnet. Danach können sich Besucher und Besucherinnen bis 17 Uhr an den Verkaufsständen umschauen. Angeboten werden unter anderem selbst gebackene Plätzchen, Marmelade, Transparentsterne, Näharbeiten, Kerzen, Keramik, Schmuck, Zwerge und Filzobjekte.

Essener Waldorfkindergarten mit eigenem Stand

Auch der Waldorfkindergarten ist mit einem Stand vertreten, für den die Eltern in den vergangenen Monaten verschiedene Spiel-, und Dekoartikel gebastelt haben und die angegliederte Parzival-Förderschule und der Heliand-Zweig für Kinder mit geistiger Behinderung beteiligt sich ebenfalls an dem Basar.

In den Klassenräumen gibt es Aktionen für Kinder – unter anderem Kerzenziehen, Lebkuchenherzen verzieren, Weihnachtsschmuck aus Bienenwachs und Baumscheiben gestalten. Besonders beliebt ist auch immer das Sterntalerstübchen für Kinder aus dem Kindergarten und der Unterstufe. Dort kann ein Stern in ruhiger, weihnachtlicher Atmosphäre – und am besten ohne die Eltern – gegen ein gebasteltes Geschenk eingetauscht werden. Die Sterne werden im Foyer der Schule verkauft.

Adventsbasar der Waldorfschule: Gemeinsames Adventssingen zum Abschluss

Stärken kann man sich bei Punsch, Kuchen, Waffeln, gebrannten Mandeln, Grillwürstchen und vielem mehr. In einigen Klassen ist ein Café mit musikalischer Begleitung aufgebaut – in der ersten Klasse des Heliand-Zweigs ist ein Still- und Wickelraum eingerichtet. Der Erlös des Basars kommt der Schule zugute. Den Abschluss findet die Veranstaltung um 17 Uhr beim gemeinsamen Adventssingen und Musizieren im Rudolf-Steiner-Saal.

Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten werden Besucher und Besucherinnen gebeten, den Parkplatz des Restaurants „Heimliche Liebe“, Baldeney 33, zu nutzen. Von dort dauert der Fußweg zirka zehn Minuten zur Schule.

Mehr zum Thema Waldorfschule in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen