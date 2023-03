Stellwerke der Bahn manipuliert: Drei junge Männer ermittelt

Essen. Nach gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr haben Ermittler am Donnerstag Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. Die Motivlage ist unklar.

Nach mutmaßlich erzwungenen Stopps von vier Zügen in Essen und zwei anderen Städten durch Manipulationen an Stellwerken hat die Polizei die Wohnungen von vier jungen Männern durchsucht und Datenträger sichergestellt. Die Beschlüsse wurden am Donnerstagmorgen bei drei Beschuldigten im Alter von 16, 18 und 22 in Bochum, Mönchengladbach und Viersen vollstreckt.

Zudem wurden die Beamten bei einem 15-Jährigen aus Herten vorstellig, der als Zeuge in dem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr geführt werde, teilten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Köln mit.

Den drei beschuldigten Freunden wird vorgeworfen, am 29. Januar in Technikräume von Stellwerken in Essen-Kray, Essen-Stadtwald, Leverkusen-Küppersteg und Schwelm eingedrungen zu sein und mutwillig Signalschalter betätigt zu haben. Dadurch wurden Schienennetze stromlos gestellt und Züge gestoppt. Vier Züge mussten vorsorglich angehalten werden, berichtete die Deutsche Bahn in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion: „Eine Gefahr für Reisende bestand nicht.“

Bilder aus Überwachungskameras brachten die heiße Spur

Unter anderem die Auswertung von Überwachungskamera-Videos hatte die Fahnder auf die Spur des Trios gebracht. Was die jungen Männer genau im Schilde führten ist unklar, so die Behörden. Die Vernehmungen stehen noch aus, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es den mutmaßlichen Tätern gelang, in die Stellwerke einzudringen, sei ebenfalls Gegenstand weiterer Untersuchungen und Ermittlungen. Die sichergestellten Datenträger und Handys müssen noch ausgewertet werden, hieß es am Donnerstagmorgen nach den Durchsuchungen.

Nicht nur im Januar, auch im Dezember schon war es in Essen-Dellwig zu mutmaßlichen Sabotageakten gegen das Verkehrsunternehmen gekommen: In zwei Dellwiger Stellwerken wurden vorsätzlich Versorgungskabel durchtrennt. Wer dahintersteckt, ist nach wie vor rätselhaft - wie auch nach in weiteren Fällen in Berlin und Herne.

Im Oktober hatten Unbekannte dort Glasfaserkabel durchtrennt. Das dadurch zusammengebrochene Funknetz legte den Zugverkehr großflächig über Stunden lahm. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der verfassungsfeindlichen Sabotage.

Stellwerke werden besonders intensiv bewacht

Nach den jüngsten Vorfällen sind nach Auskunft der Deutschen Bahn in der Region West Züge mit Wärmebildkameras im Einsatz, die Strecken auf bis zu fünf Kilometern Entfernung überwachen können. Vermehrt sollen auch Video-Überwachungstürme mögliche Saboteure an Bahnanlagen abschrecken. „In Abstimmung mit der Bundespolizei setzt die DB AG zusätzliche Sicherheitskräfte ein, um die Infrastruktur noch besser gegen Eingriffe zu schützen“, heißt es in einem Papier des NRW-Innenministeriums.

Zusätzlich zu den 4300 Sicherheitskräften der Bahn, die Hand in Hand mit 5500 Beamten der Bundespolizei arbeiten, seien weitere mobile Präsenz- und Präventionsstreifen der DB-Sicherheit GmbH eingesetzt werden. Stellwerke werden nun besonders intensiv bewacht.

Das Verkehrsunternehmen stellt aber auch klar: „Die DB AG hat ein Streckennetz von rund 34.000 Kilometern - eine flächendeckende und lückenlose Überwachung der Infrastruktur ist damit nicht umsetzbar.“

