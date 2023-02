Steinwüste oder Grün: Entscheidung über Essener Kreisverkehr

Der Kreisverkehr soll begrünt werden, das wünschen sich viele in Burgaltendorf.

Essen-Burgaltendorf. 50 Jahre lang warteten Burgaltendorfer auf ihren Kreisverkehr. Kaum fertiggestellt, hagelt es Kritik an der Umsetzung. Nun ist Lösung in Sicht.

Für die einen eine längst notwendige Verkehrsführung, für andere völlig überflüssig und eine Steinwüste zugleich: Der Burgaltendorfer Kreisverkehr war Jahrzehnte lang im Gespräch, bevor er überhaupt gebaut worden ist. Nach seiner Fertigstellung reißt nun die Diskussion um die Gestaltung nicht ab, da Schotter statt wie ursprünglich geplant Grün gewählt worden ist. Jetzt könnte es eine Lösung geben.

Der Kreisverkehr an der Alten Hauptstraße/Laurastraße/Deipenbecktal/Möllneystraße kam mit großer Verspätung. Rund 50 Jahre geduldeten sich die Burgaltendorfer, so lange gab es Ideen, Überlegungen, Pläne. Schließlich verzögerten Fledermäuse den Baubeginn, dann Rohre, die verlegt werden mussten. Inzwischen sorgt der Kreisverkehr seit Fertigstellung nicht nur für die Verkehrsregelung, sondern auch für jede Menge Unmut.

Manche hätten sich die gesamten Baukosten gleich ganz gespart, andere zumindest die Skulptur darauf, die einige schon wegen ihrer Größe als unpassend empfinden. Das Werk steht im Inneren, wurde von der Geno-Bank gesponsert und ahmt das Wahrzeichen des Stadtteils nach: die Burg. Das allein hätte möglicherweise noch nicht für einen allzu großen Aufschrei gesorgt. Der aber folgte, als die Mitte des Kreisels mit Steinen befüllt wurde, obwohl Pläne diese zunächst als Grünfläche vorgesehen hatten.

Zahlreiche Beschwerden landeten bei der Stadt, es gab einen Ortstermin. Eine ganze Gruppe aus Bürgerinnen und Bürgern wollte das so nicht hinnehmen, machte ihrem Unmut Luft. Sie kritisierten die Mondlandschaft und forderten mindestens eine Wiese, die bienenfreundlich sein sollte.

Die Stadt wiederum nannte die Fläche einen Extremstandort, der sich immerhin mitten in einer Verkehrsfläche befinde und zudem recht klein sei: Staudenmischpflanzung, lautete der Vorschlag. Um die Pflanzen zu pflegen, sei dann Handarbeit erforderlich. Grund dafür seien die vorhandenen Beleuchtungskörper und Kabel, gab die Stadt zu bedenken.

Das ließ dann auch den Preis trotz der recht kleinen zu bepflanzenden Fläche (70qm) steigen. Mit 30.500 Euro hatte die Stadt den Aufwand beziffert, immerhin müsste erst ein Rückbau erfolgen (9000 Euro), dann könnten Pflanzarbeiten folgen (9000 Euro). 12.500 Euro haben Zuständige für die anschließende Pflege der Pflanzen errechnet. Die Stadt bot an, 18.000 Euro für die Herstellungskosten zu übernehmen und verwies bei der Pflege auf die Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel.

Bezirksvertretung müsste 2500 Euro pro Jahr für die Pflege beisteuern

Nun liegt das Thema bei den Bezirkspolitikern auf dem Tisch, die entscheiden müssen, ob der Kreisel umgestaltet werden soll und ob sie die Folgekosten tragen werden (Dienstag, 7. Februar, Bürgertreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64). Bezirksvertreter wie Ulrich Malburg (SPD) bleiben bei ihrer Position: „Wir haben uns stets deutlich für die Begrünung ausgesprochen.“ Sie hätten daher auch die Initiative unterstützt.

Obwohl die Debatte nun mitnichten noch so hitzig geführt werde wie anfangs, die Verkehrsteilnehmer den Kreisverkehr gut angenommen hätten („selbst mit der Haltestelle in der Nähe klappt es gut“) und er möglicherweise so bleiben könnte, rücke er nicht von der Forderung nach Begrünung ab. „Ich bin optimistisch, dass die Politik insgesamt zustimmen wird“, sagt Malburg.

So habe die Bezirksvertretung den Posten nun in die Haushaltsberatung aufgenommen. Wird die Entscheidung pro Umgestaltung und Kostenübernahme fallen, würde sich die finanzielle Unterstützung zunächst auf fünf Jahre beschränken, pro Jahr müssten dafür 2500 Euro aus bezirklichen Mitteln fließen. Offen würde derzeit bleiben, wie es dann nach den ersten fünf Jahren mit der Pflege des begrünten Kreisels weitergeht.

