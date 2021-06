Essen: Steinobst auf die A40 geworfen - Pfirsich trifft Auto

Baustelle an der A40-Brücke an der Eckenbergstraße hat ein Unbekannter einen Pfirsich auf die Autobahn geworfen.

Essen. Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Kray sucht die Polizei einen Unbekannten. Autoinsassen kamen mit dem Schrecken davon.

Ein Unbekannter hat in Essen einen Pfirsich auf die A40 geworfen und ein Auto getroffen. Teile der Frucht flogen durch ein halbgeöffnete Panoramadach eines SUVs. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei ermittelt.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, traf das Steinobst den BMW X3 am Freitag gegen 13.30 Uhr in Höhe der Fußgängerbrücke, die in Kray die Eckenbergstraße mit der Fünfhandbank verbindet. Der Pfirsich landete mit lautem Knall auf dem Dach des Autos.

Der Mann, der zum Wurf ausgeholt hat, ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine sehr schlanke Figur, trug eine helle Jeans, ein beigefarbenes T-Shirt, eine helle Mütze und eine Bauchtasche.

Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der 0201/829-0 entgegen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen