Steine auf Schienen bremsen einen Intercity in Essen aus

Essen. Eine Gruppe Jugendlicher steht unter dem Verdacht, Steine auf Schienen in Kray gelegt zu haben. Ein ICE kam im letzten Moment zum Stehen.

Vorsätzlich auf Schienen platzierte Steine haben am Montag in Essen-Kray eine Schnellbremsung eines Intercitys und einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Der Zugführer konnte mehrere Jugendliche wegrennen sehen. Wäre der ICE 643 am frühen Abend auf seiner Fahrt von Düsseldorf nach Berlin nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen, hätte es zu größeren Schäden kommen können, berichtete die Bundespolizei am Dienstag.

Nach dem Zwischenfall gegen 17.30 Uhr sperrten alarmierte Einsatzkräfte die Strecke. Nachfolgende Züge verspäteten sich. Schnell war klar: Die Unbekannten hatten auf einem Abschnitt von etwa elf Metern mehrere Steine auf die Schienenköpfe gelegt. Auch zwischen einer Weiche waren mehrere Steine platziert und mittels Metallscheiben fixiert worden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, die sich am Montag gegen 17.20 Uhr an dem Streckenabschnitt in Essen-Kray Süd in der Nähe der Straße Am Böcklerbaum aufgehalten haben, sollte sich melden unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

