Steile Hänge, scharfe Kurven: Essener Mountainbike-Trophy

Essen-Steele. Der Radsportverein MSV Steele bietet im Center of Mountainbike am Schulzentrum Wolfskuhle Mountainbike-Sport. Am 8. Mai sind alle eingeladen.

Auf dem ehemaligen Sportplatz des Schulzentrums An der Wolfskuhle freuen sich junge Mountainbiker auf den ersten Wettbewerb nach langer Corona-Pause. Hier am Steeler Hellweg ist eine Leistungsüberprüfung aller Kaderfahrer der U15 und U17 angesagt – Hansjörg Zwiehoff wie immer mittendrin. Der Vorsitzende steht wie kein Zweiter für die rasante Entwicklung des Mountainbike Sportvereins Steele.

Mit über 470 Mitgliedern, davon 250 Kinder und Jugendliche, ist er der zweitgrößte Radsportverein in NRW und beim Nachwuchs bundesweit unter den ersten drei: „Radsport ist Teamsport und im Verein am schönsten.“ Aber echt anstrengend. Beim Technikparcours stürzen sich die Fahrer den steilen Hang herunter, müssen dann mit akrobatischem Geschick um die scharfe Kurve, dann eine Treppe Stufe für Stufe hochspringen mit ihrem Rad. Möglichst ohne abzusetzen, da gäbe Strafminuten. Zwiehoff stellt klar: „Bei internationalen Wettbewerben werden unsere Starter auf genau solche Strecken treffen.“

Leistungssport fordert, aber die erlernten Skills bleiben fürs Leben

Olympischer Cross-Country ist höchste Anforderung an Mensch und Maschine: „Ohne Trainingsfleiß geht da nichts. Leistungssport fordert, aber die erlernten Skills bleiben fürs Leben.“ Wie das gehen kann, vom Amateurstatus zu Profiweihen, davon kann Sohn Ben ein Lied singen. Seit ist er 2014 Mountainbike-Profi und Mitglied des BDR-Nationalkaders, wechselte dann zu den Straßenprofis. Jetzt tritt er bei der 105. Auflage des Giro d’Italia in die Pedale. Mit der Startnummer 68 rechnet sich Ben Zwiehoff in den Bergen Chancen aus, er gilt als Kletterer.

Der Vereinsvorsitzende des MSV Steele, Hansjörg Zwiehoff, lädt für Sonntag, 8. Mai, zur Nachwuchs-Trophy ein. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch Leon Kaiser schaffte den Sprung zu den Großen, steht im Nationalkader, war Vizemeister der Junioren-WM und fährt mittlerweile als Profi. Markus Schellenberger ist Koordinator Leistungssport des Radsportverbandes NRW und übergibt ein Schild. Das „Center of Mountainbike Essen“ ist seit 1. Januar Landes-Leistungsstützpunkt.

Für Hansjörg Zwiehoff eine weitere Bestätigung der im Verein geleisteten ehrenamtlichen Arbeit: „Aber wir möchten noch professioneller werden. Wir haben bereits eine hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin und zwei angestellte Trainer. Das ist einmalig in NRW.“ Verlässlicher Partner wolle man sein für Stadt und Sponsoren, die Finanzen müssten stimmen: „Von der Struktur her sind wir aufgestellt wie ein Unternehmen.“

In der Anlage stecken 350.000 Euro und 40.000 Arbeitsstunden von Mitgliedern

Anfangs deutete noch nichts auf solche Erfolge hin, gibt Zwiehoff zu: „Wir haben 2014 begonnen, konnten das hier dank Stadt, Land und Espo stemmen. Da stecken 350.000 Euro und 40.000 Arbeitsstunden von Mitgliedern drin.“ Der Banker lacht: „Seitdem kann ich Bagger fahren.“ Das alte Vereinsheim wurde saniert, auch die Vereinsjugend brachte sich ein, konzipierte und baute den Trial-Hang. Auf einer Strecke von 20 Metern wurde Felsen verteilt, höchster Anspruch: „In Südafrika ist solch eine Strecke dann 300 Meter lang.“

Der alles überragende Dirt-Turm bietet vier Sprungschanzen, für dreijährige Anfänger bis hin zum Profi: „Da werden wir bei den NRW-Meisterschaften den Doppelsalto rückwärts sehen.“ Zuletzt wurde der Pumptrack asphaltiert: „Damit sind wir international wettkampftauglich.“

Die Mountainbike-Anlage in Essen-Steele haben Mitglieder immer weiter ausgebaut. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Heikles Thema: Wie kann man illegale Mountainbike-Strecken, etwa am Ufer des Baldeneysees und im Schellenberger Wald, in den Griff bekommen? Nur ungern mag Zwiehoff darüber sprechen: „Es gibt in Essen halt nur den Schurenbach-Trail und unsere private Strecke, die nur Mitgliedern offen steht. Mehr ist da nicht. Aber eigentlich ist das nicht unser Thema, denn wir halten uns an die Regeln, immer. Unsere Fahrer üben Rücksicht. Aber wir sind von der Stadt immer fair behandelt worden. Daher wollen wir etwas zurückgeben und stehen gerne als Ratgeber zur Verfügung, wie man ein legales Streckennetz hinbekommen könnte.“

Einladung zur Nachwuchs-Trophy

Spannende Rennen erwarten die Zuschauer am Sonntag, 8. Mai. Dann veranstaltet der MSV Essen-Steele von 10 bis 17 Uhr die vierte MSV-Nachwuchs-Trophy. Hier stehen Sportler im Alter von drei bis fünfzehn Jahren im Fokus.

Zunächst müssen sie ihre Geschicklichkeit beweisen. Anschließend werden in den Rennen die Sieger der Altersklassen U11 bis U15 ermittelt. Für die jüngsten Starter bis acht Jahre wird ein Schnupper-Parcours aufgebaut, auf dem sie ihre Geschicklichkeit testen können, bevor sie auf einer altersgerechten Kurzrunde lossprinten.

Die Größeren absolvieren einen Geschicklichkeitsparcours, während die U17 auf einem kurzen, aber umso anspruchsvolleren Technikparcours ihre Fahrtechnik beweisen muss. Dann geht es für alle in den UCI-Competition-Pumptrack. Die Einzelergebnisse aller drei Prüfungen werden zur Gesamtwertung addiert.

Hansjörg Zwiehoff lädt ein zum Zuschauen und Anfeuern: „Das wird höchst attraktiv, mit Rennen Mann gegen Mann. Wir werden für eine zwei Kilometer lange Rundstrecke sogar den Schulhof miteinbauen, hier gilt unser Dank der Stadt und den Schulen.“ Überhaupt laufe die Kooperation, unter anderem mit der Erich-Kästner-Gesamtschule und der Helene-Lange-Realschule, bestens.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen