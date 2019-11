„Der sich drehende Weihnachtsbaum hat sich auf dem Steeler Weihnachtsmarkt bereits zum Magneten entwickelt“, meldet Leon Finger (Initiativkreis City Steele). Nach dem Frühstart in Steele am 8. November seien vor allem die Wochenenden besucherstark gewesen, und auch der inzwischen eröffnete Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte schade Steele mitnichten. Das wiederum liegt laut Finger an dem Programm (kostenlos), das in Steele zum Markt-Konzept zählt. Am Samstag, 23. November, 17 Uhr, stehen DSDS-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack und ihr Lebensgefährte Stefan Mross auf der Bühne.

Leon Finger, Vorsitzender des Initiativkreises City Steele, berichtet vom erfolgreichen Start des Steeler Weihnachtsmarktes. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Unser Weihnachtsmarkt ist super angelaufen“, sagt Leon Finger, der weniger mit einigen verregneten Wochentagen zu kämpfen hat, als vielmehr mit der Technik an der Tanne, die bereits zum Rekord angemeldet worden ist. Es soll der höchste sich drehende Weihnachtsbaum sein, die Verantwortlichen des Guinness-Buches der Rekorde hätten auch bereits ein paar Nachfragen gestellt. Nur drehen will sich der Baum nicht immer so, wie er eigentlich sollte: zu jeder vollen Stunde.

Almstub’n mit bayrischen Schmankerln und Volksmusik

Essen Öffnungszeiten des Steeler Weihnachtsmarktes Der 43. Steeler Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 5. Januar (Neujahrsmarkt) auf dem Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz und öffnet montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr. Am Totensonntag, 24. November, gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten, 18 bis 21 Uhr, und kein Bühnenprogramm. Beim verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, öffnen die Geschäfte in der Steeler City in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt am 24., 25., 26., und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2020.

Es habe in die Elektronik geregnet, nennt er einen Grund. Aber es ist ja auch die Premiere mit dieser knapp zehn Meter hohen Tanne. Ob die am Ende rekordverdächtig oder einmalig sein wird, ist noch offen. Die Besucher aber seien durchaus neugierig auf die geschmückte Neuheit. Neu ist auch die Almstub’n, die jetzt als Holzhütte aufgebaut worden ist und denjenigen 175 Quadratmeter Platz bietet, die es nicht nur weihnachtlich, sondern bayrisch mögen. Freitags und samstags gibt es dort ab 19 Uhr Musik, am Samstag, 23. November, vom Duo Original Mühlbachtaler mit steirischer Harmonika, Gitarre, E-Bass und Bariton.

Das Bühnenprogramm geht am Dienstag, 26. November, mit den Essener Sportvereinen weiter, die sich vorstellen. Eine ökumenische Lichtandacht beginnt am Freitag, 29. November, um 17 Uhr. Der Nikolaus landet am Freitag, 6. Dezember, 15 Uhr auf den Wiesen des Steeler Schwimmvereins, um sich dann auf den weg zur Bühne zu machen (16 Uhr). Dort übernimmt an dem Tag ab 19 Uhr Jörg Bausch, ihm folgt am Samstag, 7. Dezember, Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann.

Sicherheitskonzept mit Betonblöcken und Tannenbäumen

Zum Sicherheitskonzept zählen in Steele wie in der Stadtmitte übrigens Tannen. Nur sind diese nicht aus Beton: „Echte Bäume zieren die Betonblöcke, die an den Zufahrten stehen“, sagt Leon Finger zu den Schutzmaßnahmen, die zusammengenommen mit den Personalkosten für die Sicherheit in Steele rund 60.000 Euro kosteten.