Die Feuerwehr vor Ort an der Steeler Straße am Freitag.

Unfall Steeler Straße in Essen nach Unfall am Freitag gesperrt

Essen. Die Steeler Straße ist nach einem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist der östliche Abschnitt der Straße, der in Steele liegt.

Nach einem Verkehrsunfall ist die Steeler Straße am Freitagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. In der Höhe Hiltrops Kamp – das liegt bereits in Steele – habe es offenbar beim Rangieren oder Ausparken eines Fahrzeugs einen Unfall gegeben, hieß. Ein Mensch wurde verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

