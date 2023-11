Staugefahr: Sperrung auf wichtiger Essener Verbindungsstraße

Die Kreuzung Frankenstraße/Konrad-Adenauer-Brücke (Marie-Juchacz-Straße)/Wuppertaler Straße/Ruhrallee: Hier soll zunächst Sperrung der Rad- und Fußweg bis zur Straße „Rotemühle“ in Heisingen gesperrt werden.

Essen. Auf der Wuppertaler Straße droht noch mehr Stau: Stadtwerke Essen kündigen Baustelle an. Einschränkung für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger.

Auf einer wichtigen Verbindungsstraße in Essen droht bald noch mehr Stau. Auf der Wuppertaler Straße stockt und staut es im Berufsverkehr ohnehin täglich. Nun beginnen die Stadtwerke am Montag, 20. November, zudem mit den vorbereitenden Arbeiten zum Rückbau des alten Dükers (Rohr zur Wasser- oder Abwasserleitung). Die Gesamtmaßnahme wird zu Einschränkungen im Verkehr führen.

Seit Anfang 2022 transportiert der neue Düker laut Stadtwerken zuverlässig das Abwasser von rund 14.000 Einwohnern aus Essen-Überruhr unter der Ruhr in Richtung Heisingen. Nun bauen die Stadtwerke den alten Düker aus den 1960er-Jahren zurück. „Auch die landschaftlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen nunmehr umgesetzt und Flächen naturnah wiederhergestellt werden“, freut sich Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik bei den Stadtwerken, über die anstehenden Maßnahmen.

Auf einer Länge von rund 600 Metern erfolgen nun der Rückbau sowie die Verdämmung der alten Dükerleitungen. „Nördlich der Wuppertaler Straße werden Auengewässer erweitert und von Schlamm befreit, wodurch sich die Durchströmung der Gewässer verbessert“, erklärt er. Auch kleinere Seiten- oder Altarme der Ruhr würden wiederhergestellt und mit den Auengewässern verbunden. Bis Ende 2024 sollen all diese Aufgaben erledigt sein. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen (Fachbereich Grün und Gruga), dem Ruhrverband sowie den Stadtwerke Essen.

Baustraße auf dem Radweg in Essen wird zurückgebaut

Bevor jedoch die Arbeiten am Düker beginnen können, sind noch einige vorbereitende Maßnahmen notwendig. Daher kündigen die Stadtwerke nun folgende Schritte an: Zuerst wird die Baustraße, die für den Bau des neuen Dükers hergestellt wurde, wieder zurückgebaut. Hierzu ist eine Sperrung des Rad- und Fußweges an der Wuppertaler Straße zwischen der Marie-Juchacz-Straße und der Straße „Rotemühle“ erforderlich.

Der Fuß- und Radweg entlang der Wuppertaler Straße wird erneut gesperrt, wie hier bereits 2020. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Bis Ende des Jahres müssen die Radfahrer und Fußgänger auf den Ruhruferweg ausweichen. Um die Anlieferung von Baumaterialien zu ermöglichen, wird eine Rampe von der Wuppertaler Straße über den Radweg gebaut. Hierzu wird für die Dauer von rund einer Woche die Wuppertaler Straße stadteinwärts nur einspurig befahrbar sein.

Stadtwerke Essen erstellen eine Baustraße parallel zur Wuppertaler Straße stadtauswärts

Um eine sichere Anfahrt der Baustellenfahrzeuge zu gewährleisten, erstellen die Stadtwerke eine Baustraße parallel zur Wuppertaler Straße stadtauswärts im Grünstreifen in Richtung Ostpreußenstraße. Während der Erstellung der Baustraße ist die Wuppertaler Straße für rund drei Wochen stadtauswärts nur einspurig befahrbar.

„Eine zusätzliche Ampelanlage wird an der Ostpreußenstraße, an der Wuppertaler Straße und auf dem Fuß- und Radweg eingerichtet. Die Lkw-Fahrer können diese Ampelanlage betätigen, wenn Sie neue Materialien an die Baustelle anliefern“, erklärt Daffinger.

Für rund 30 Sekunden müssen die anderen Verkehrsteilnehmer warten, bis das Fahrzeug die Wuppertaler Straße und den Fuß- Radweg sicher gekreuzt hat. Diese Regelung tritt immer dann ein, wenn eine neue Lieferung von Materialien ansteht. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen würden alle mit dem Amt für Straßen und Verkehr und den Stadtwerken abgestimmt. Die Folgen der Baustelle samt Einschränkungen werden dann auch die Verkehrsteilnehmer treffen.

