Essen: Lkw mit Bagger fährt unter Brücke und verkeilt sich

Mit einem Bagger beladen war der Lkw, der Freitagnachmittag gegen eine Brücke in Essen-Frillendorf fuhr und einklemmt ist.

Essen. Ein Lkw war mit einem Bagger beladen, dann fuhr er in Essen-Frillendorf gegen eine Eisenbahnbrücke – und blieb hängen. Die Polizei rückte aus.

Es ist nicht der erste Lkw, der an der Eisenbahnbrücke Elisenstraße in Essen-Frillendorf hängengeblieben ist: Am Freitag, 11. August, traf es einen Lastwagen, der mit einem Bagger beladen war. Bei der Kollision verkeilte sich der Lkw samt Ladung mit der Brücke und konnte weder vor noch zurück fahren. Schilder vor der Brücke verraten, dass sie 3,40 Meter hoch ist.

Die Elisenstraße musste wegen des Unfalls am Nachmittag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, Staus und Verkehrsbehinderungen mitten im Feierabendverkehr waren die Folge. Auch bei der Ruhbahn kam es wegen des Unfalls unter der Eisenbahnbrücke zu Beeinträchtigungen, vor Ort fahren Busse der Linien 154 und 155.

Polizei Essen sicht Unfallstelle – Statiker rückt an

Alarmiert wurde die Polizei um 13.38 Uhr. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle nach ihrem Eintreffen sofort ab. Ein Statiker war wenig später ebenfalls an Ort und Stelle, um die Standsicherheit der Brücke zu prüfen, berichteten Augenzeugen. S-Bahnen, so hieß es, könnten die Brücke weiterhin überqueren.

Zunächst war unklar, wie man den Lkw samt Bagger unter der Brücke wieder herausbekommen solle. Auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet eine Beamtin der Leitstelle, dass das Technische Hilfswerk (THW) die Polizisten vor Ort unterstützte. Letztendlich gelang es offenbar, den hydraulischen Arm des Baggers zu betätigen, woraufhin Lkw samt Fracht wieder unter der Brücke hervorgeholt werden konnten. Zudem soll die Luft aus den Reifen des Lastwagens gelassen worden sein. (ni/jop)

Der Bagger auf der Ladefläche des Lkw ist bei der Kollision mit der Eisenbahnbrücke schwer beschädigt worden. Foto: Justin Brosch / J

