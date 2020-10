Statt Laternenumzug sollen in Essen-Karnap Fenster leuchten

Der große Laternenumzug des Bürger- und Verkehrsvereins in Karnap fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Hygiene-Vorgaben hätten nicht eingehalten werden können. Stattdessen schlägt Marie Nowald-Gramdow, in Karnap bekannt als Märchen- Marie, vor, dass Privat- und Geschäftsleute Lichter und Laternen in die Fenster hängen und so Karnap zum Leuchten bringen. „Das würde die Kinder freuen und ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht senden“, so Marie Nowald-Gramdow, die sich auch für die Initiative Carnap Tiptop engagiert.

In den nächsten Tagen sollen noch Handzettel an die Geschäftsleute verteilt werden, damit möglichst viele Menschen sich an der Aktion beteiligen.

Laternenumzug mit den Eltern

Die Kinder könnten dann mit ihren Eltern einen Spaziergang machen und doch noch ihre Laternen ausführen. Es könnte also viele Mini-Laternen-Umzüge geben. Die Fenster sollen den ganzen November über erleuchtet sein, damit sich keine Menschenansammlungen bilden.

„Wir müssen in dieser Zeit aufeinander aufpassen“, so die Märchen-Marie, die daran erinnert, dass der heilige St. Martin auch auf den Bettler aufgepasst hat und seinen Mantel geteilt hat.

