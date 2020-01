Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stationen im Leben von Berthold Beitz

Berthold Beitz wurde am 26. September 2013 in Pommern geboren, er absolvierte eine Ausbildung als Bankkaufmann und erhielt zu Beginn des Zweiten Weltkrieges leitende Positionen bei Unternehmen, die unter dem Schutz der Wehrmacht in Polen Ölvorkommen ausbeutete. In dieser Zeit rettete er vielen Juden das Leben, indem er ihre Arbeit als kriegsnotwendig deklarierte, was oft ein Vorwand war.

Nach dem Krieg wechselte Berthold Beitz in die Versicherungswirtschaft und lernte in Hamburg Alfried Krupp kennen, der ihn 1953 zum Generalbevollmächtigten der Firma Krupp machte. Nach dem Tod des letzten Alleininhabers und der Gründung der Krupp-Stiftung wurde Beitz Kuratoriumsvorsitzender und nahm in dieser Funktion die Eigentümerrechte wahr.

Obwohl die Krupp-Stiftung im später fusionierten Thyssenkrupp-Konzern nur noch einen sinkenden Minderheitsanteil hielt, war Berthold Beitz dank seines Ansehens bis zuletzt die prägende und entscheidende Figur des Unternehmens. Er starb am 30. Juli 2013, kurz vor seinem 100. Geburtstag.