Der Wintermarkt im Essener Südviertel lockte in den vergangenen Jahren stets viele Besucher an.

Start für Neuauflage des Wintermarkts im Essener Südviertel

Essen-Südviertel. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr laden die Händler im Essener Südviertel wieder zum Wintermarkt ein. Was die Gäste erwartet.

Wegen Corona mussten die Kaufleute des Südviertels im vergangenen Jahr den traditionellen Wintermarkt absagen. Doch nun ist alles startklar für eine Neuauflage, sagt Paul Walther, Vorsitzender der Händlergemeinschaft Kaufhaus Süd. Am Freitagnachmittag geht der Budenzauber los und dauert bis Sonntag.

Es gilt die 3-Regel. Darauf habe man sich mit der Stadt verständigt. Es werde stichprobenartig kontrolliert, so der Vorsitzende. Darüber führe man auch Buch, was wiederum von der Stadt eingesehen werde. Auf dem Wintermarkt müssen die Besucher nur dort Maske tragen, wo großer Andrang herrscht, beispielsweise ist damit an den Imbiss- und Getränkeständen zu rechnen.

Händler wollen am bewährten Format für den Wintermarkt im Südviertel festhalten

Rund 20 Geschäfte wollen sich an dem Wintermarkt beteiligen. Die Stände haben entlang der Witteringstraße zwischen Erna- und Brunnenstraße ihren Platz. Kleidung und Dekoartikel gehören zum Angebot, aber auch Nachhaltiges für den Haushalt werden die Besucher finden. Das Format der vergangenen Jahre werde fortgesetzt, erklärt Walther, schließlich hätten die Händler damit gute Erfahrungen gemacht.

Geschäftsleute haben sich im vergangenen Jahr zum Verein zusammengeschlossen

Nachdem es sich lange Zeit beim Kaufhaus Süd eher um einen losen Zusammenschluss handelte, haben die Geschäftsleute mit der Gründung eines Vereins ihr Engagement in eine neue Form gegossen. Sie wollen gemeinsam die Attraktivität des Stadtteils stärken.

Der Wintermarkt ist am Freitag, 12. November, von 16 bis 22, am Samstag, 13. November, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. November, von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Für den frühen Nachmittag wird Oberbürgermeister Thomas Kufen zum Besuch erwartet.

