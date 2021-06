Starkregen in Essen: Die Feuerwehr musste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30. Juni) 150 Mal ausrücken. Vor allem im Essener Osten waren Keller vollgelaufen.

Sturmtief Xero Starkregen in Essen: Feuerwehr meldet 150 Einsätze

Essen. Sturmtief Xero hat vor allem im Essener Osten zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Vielerorts liefen Keller voll, Bäume stürzten um.

Sturmtief Xero hat die Essener Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30. Juni) in Atem gehalten. Zwischen 21.40 und 7 Uhr morgens mussten die Einsatzkräfte rund 150 Mal ausrücken, so Feuerwehrsprecher Christoph Risse. Vielerorts waren Keller vollgelaufen.

Gemeldet waren sogar noch mehr Einsätze – nämlich 210. Doch an rund 60 Einsatzstellen habe die Feuerwehr nicht mehr tätig werden müssen, da sich die Anwohner bereits selbst geholfen hatten oder das Regenwasser bereits abgelaufen war.

Einsatzschwerpunkt sei der Essener Osten gewesen mit den Stadtteilen Kray, Leithe, Freisenbruch und Horst. Gullydeckel der Kanalisation wurden durch die Wassermassen hochgedrückt, Keller sowie Unterführungen liefen voll Wasser, einige Bäume stürzten um.

Eine Meldung von eingeschlossenen Personen in einem Keller in Essen-Kray, der mit Wasser volllief, bestätigte sich vor Ort nicht.

In Essen-Heidhausen stürzte die Zwischendecke eines Discounters auf rund 30 Quadratmeter ein. Das Dach habe die enormen Wassermassen nicht mehr tragen können.

Um alle Einsätze zeitnah abzuarbeiten, seien in der Spitze zusätzlich zu den Kräften der Berufsfeuerwehr alle 16 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz gewesen. Unterstützung gab es ebenfalls durch das zusätzlich alarmierte Technische Hilfswerk (THW).

Aufgrund der hohen Anzahl an Notrufen wurde die Leitstelle ebenfalls personell verstärkt. Gegen zwei Uhr beruhigte sich die Lage und die Einsatzkräfte konnten langsam einrücken.

