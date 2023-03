Starkes Gewitter im Ruhrgebiet: Wetterdienst warnte

In Essen und weiten Teilen des Ruhrgebiets wurde am Freitagnachmittag vor starkem Gewitter gewarnt. (Archivbild)

Essen. Per Nina-Warnapp ging am Freitagnachmittag (24.3.) eine Warnung in weiten Teilen des Ruhrgebiets raus: vor starkem Gewitter. Die Infos.

Für die Stadt Essen und weite Teile des Ruhrgebiets hat es am Freitag eine Warnung vor „starkem Gewitter“ gegeben. Per Nina-Warnapp ging am Nachmittag eine entsprechende Nachricht raus. „Vom Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h“, hieß es. Wenig später waren beispielsweise in Essen bereits Blitze zu sehen und Donner zu hören.

Neben Essen waren weitere Teile der Region betroffen: Bochum, Duisburg-Nord, Oberhausen, Hattingen, Gelsenkirchen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) galt die Warnung zunächst bis 18 Uhr. Örtlich könne es Blitzschlag geben: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.“. (jop)

