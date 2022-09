Star-Marktschreier kommt nach Essen: „Wurst-Achim“ in Steele

Wurst-Achim preist seine Ware in Essen-Steele an. Der Star-Marktschreier ist derzeit mit seinen Kollegen auf dem Kaiser-Otto- und auf dem Grendplatz vertreten.

Essen-Steele. Marktschreier beschallen Plätze und Straßen in Steele. Dabei sind Wurst-Achim und Milka-Maxxx. Was Essenern an dem Wochenende noch geboten wird.

In den nächsten Tagen wird es in Steele laut. Die Gilde der Marktschreier ist noch bis Sonntag, 18. September, im Stadtteil. Auf dem Kaiser-Otto- und Grendplatz werden sie ihr Umfeld rund um den Markt beschallen. Mit dabei sind bekannte Gesichter, bei der in Steele beliebten Veranstaltung. Auch Organisator Achim Borgschutze (58) von der Agentur Jobo freut sich auf das Fest in dem Stadtteil: „Ich hoffe, es gibt gutes Wetter die nächsten Tage.“ Er ist aber auch noch aus anderem Grund besorgt.

Marktschreier in Steele: Eine Tradition, die einfach dazugehört

Nun hallen nicht nur die Stimmen der Marktschreier über Steeles Plätze und Straßen hinweg, wer bei ihnen einkauft, erhält auch Tüten voller Wurst, Käse, Fisch oder Süßigkeiten. Dabei überbieten sich die Verkäufer auf ihre ganz eigene Art mit ihren Angeboten: Sie schreien diese lautstark hinaus.

Nudel-Kiri preist seine Ware in Essen-Steele an, schon kurz nach der Eröffnung stehen die Kunden und Kundinnen an. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Nicht ganz so laut, aber offiziell hat Bezirksbürgermeister Frank Stienecker die Veranstaltung bereits begleitet. Er eröffnete den Markt. Es folgte ein „Original Marktschreier-Frühstück“ mit Fisch, Fleisch und Bier. „Es ist eine sehr schöne Atmosphäre und man merkt, dass Menschen sich darauf gefreut haben“, sagt Stienecker. Das war es aber auch schon für ihn. Nun gehen in den nächsten Tagen die Marktschreier an ihr Werk, tun das, was sie so gut können: laut sein und so ihre Waren anbieten. Schon am ersten Tag stehen die Kunden und Kundinnen vor ihren Wagen an. Und Stienecker beschreibt zur Atmosphäre: „Ist interessant zu sehen, wie sie schon um elf Uhr so brüllen können und sich auch gegenseitig etwas anstacheln.“

Unter ihnen ist der amtierende deutsche Meister „Wurst-Achim“. Er trat bereits in Fernsehformaten wie der Sendung Galileo auf, in der ihm nachgesagt wurde, das lauteste Lebewesen der Welt zu sein. In Steele nun ist er mitnichten allein, mit dabei sind auch „Nudel-Kiri“, „Milka-Maxxx“, „Käthe-Kabeljau“, „Aal-Hinnerk“ und „Käse-Mai.“ Neu ist dieses Jahr ist ein 20-Meter-Truck, an dem Fisch und Fleisch verkauft werden. Für Borgschutze gehört diese Aktion längst zu Steele: „Sie hat eine 25-jährige Tradition.“

Neben den Marktschreiern gibt es auch das alltägliche Markt-Angebot. So findet man viele Essensstände, an denen unter anderen Bratwürstchen, Crêpes und Getränke angeboten werden. Auch Lederwaren und Spielzeuge werden verkauft. Auf Kinder wartet das Kinderkarussel. Bis Sonntag kann man den Markt noch von 10 bis 19 Uhr besuchen.

Eine Tradition nicht nur für die Besucher, sondern auch für Läden in Steele

Auch die anliegenden Einzelhändler empfangen die Marktschreier gern, immerhin bringen sie auch potenzielle Kunden in Steeles Mitte. „Ich freue mich immer, wenn die Marktschreier kommen“, sagt Leon Finger. Er ist der Inhaber des gleichnamigen Modeladens und zählt seit vielen Jahren zum Vorstand vom „Initiativkreis City Steele.“ Für ihn ist diese Tradition nicht wegzudenken: „Das gibt es ja schon seit vielen Jahren hier.“ Für Finger ist es aber nicht nur traditionell wichtig, sondern auch wirtschaftlich: „Durch die Marktschreier kommen viele Menschen nach Steele, wodurch auch die Chance höher ist, dass mehr Menschen in unsere Geschäfte kommen.“

Um die Geschäfte in dem Stadtteil zu beleben, läuft derzeit auch ein weiteres Projekt. Dabei ist die Essen Marketing GmbH (EMG) federführend. Sie unterstützt etwa Einzelhändler mit Landesgeldern, die aus dem Paket „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ kommen. So ist Marc Noll mit seinem Fifties-Fashion-Geschäft eingezogen und verkauft nun Mode der 1950er-Jahre. Das Konzept: Er zahlt bis Ende 2023 lediglich 20 Prozent der üblichen Miete. Diese Zeit kann er nutzen, um Fuß zu fassen und sich über den geförderten Zeitraum hinaus in Steele zu etablieren – und zu bleiben.

Borgschutze sieht der Zukunft der Marktschreier-Veranstaltung derzeit allerdings auch ein wenig skeptisch. Aus ganz anderem Grund: „Es fehlt der Nachwuchs bei den Marktschreiern.“ Er erklärt: „Wie derzeit so viele Bereiche, sind leider auch die Marktschreier vom Aussterben bedroht.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen