Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stände auf dem Rü-Fest und dem Weihnachtsmarkt

Die Schmuckdesignerin Petra Deppe ist mit ihren Produkten auf dem Rü-Fest, dem Hattinger Altstadtfest, dem Zeltfestival Ruhr in Bochum und bei einer Veranstaltung in München zu finden, sowie auf den Weihnachtsmärkten in Essen, Duisburg und Köln.

Die Preise für die Modeschmuckstücke reichen je nach Größe, Material und Aufwand von etwa acht Euro für Ohrstecker bis 300 Euro für ein großes Collier. Die Manufaktur Deva Design befindet sich an der Emmastraße 74 A/B/C im Olivenhof. Kontakt: 0201/85 77 27 25, www.devadesign.de