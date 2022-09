Städtevergleich: Autofahren ist in Essen besonders stressig

Essen. In einem bundesweiten Ranking der für Autofahrer besonders stressigen Städte landet Essen auf Platz 3. Die Datenbasis ist allerdings dünn.

Wer auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit in Essen mal wieder irgendwo zwischen Karnap und Kettwig im Stau steht und meint, dass Autofahren in Essen besonders stressig sei, darf sich bestätigt fühlen: In einer Rangliste unter den bundesdeutschen Städten, in denen sich Autofahrer besonders gestresst fühlen, liegt Essen auf Platz 3.

Noch stressiger als in Essen soll es für Autofahrer in Leipzig und Berlin sein

Carwow, ein „Online-Marktplatz“ für Neu- und Gebrauchtwagen hat dieses Ranking erstellt. Warum? Gut möglich, dass sich so mancher gestresste Autofahrer nun von seinem Wagen trennt. Nun, da er schwarz auf weiß hat, was er immer schon ahnte: In dieser Stadt kostet Autofahren einfach Nerven. Das Stresslevel liegt laut Vergleichstest bei 40,9 Prozent.

Noch schlimmer ist es nur in Leipzig (45,8 Prozent) und Magdeburg (44,7 Prozent). Nicht viel besser schneidet Berlin (40,6 Prozent) ab. Auf Platz 7 taucht Düsseldorf (39,4 Prozent) auf, Duisburg (38,2 Prozent) rangiert auf Platz 9.

Als Datenbasis für das Ranking dienten auf Twitter gepostete Kurznachrichten

Wie kommt das Ranking zustande? Carwow hat dafür nach eigenen Angaben Kurznachrichten auf Twitter, sogenannte Tweets ausgewertet, oder besser mit Hilfe eines technischen Werkzeuges auswerten lassen. Besagtes „Tool“ namens „TensiStrength“ bestimme in kurzen Textabschnitten das jeweilige Stressniveau. Je mehr stressige Tweets in einer Stadt gezählt wurden, desto höher ist sie im Ranking platziert.

Ausgewertet wurden demnach 171.000 Tweets, die von Autofahrern zwischen 2017 und 2022 auf Twitter gepostet wurden. Zur Einordnung: Bundesweit sind 48,5 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, in Essen sind es rund 361.000.

