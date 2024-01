Stadtwerke Essen warnen: Falsche Stadtwerker unterwegs!

Essen Unbekannte geben sich derzeit offenbar als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und versuchen, Kunden an der Haustür abzuwerben. Das sollten Betroffene tun

Die Stadtwerke Essen warnen vor „falschen Stadtwerkern“. „Wir haben Hinweise darauf, dass momentan Unbekannte in der Stadt unterwegs sind und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Offenbar versuchen diese, an der Haustür Verträge abzuschließen und so Kunden abzuwerben. Der Stadtwerke-Sprecher betonte: „Wir machen keine Haustürgeschäfte!“

Die Stadtwerke raten daher, die Unbekannten nicht ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Als Tipp fügte der Sprecher hinzu: Die Mitarbeiter der Stadtwerke können sich durch einen Dienstausweis mit Lichtbild ausweisen. „Den Ausweis sollte man sich unbedingt vorzeigen lassen.“

Generell gilt: Wer an der Haustür überrumpelt wurde, kann den Vertragsschluss mit einem Widerruf rückgängig machen. Dafür haben Verbraucherinnen und Verbraucher 14 Tage ab Vertragsschluss Zeit, betont die Verbraucherzentrale. Hat man keine Widerrufsbelehrung erhalten, sei das sogar noch länger möglich. Der Widerruf sollte am besten schriftlich als Einschreiben erfolgen. Der abgeschlossene Vertrag sollte hierfür auch extra ein Widerrufsformular haben.

