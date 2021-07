Stadtwerke Essen: Trinkwasserversorgung ist nicht gefährdet

Das Wasser in Essen muss auch nach der Hochwasserkatastrophe nicht abgekocht werden, stellen die Stadtwerke klar.

Die Bürger in Essen können weiter ganz normal das Trinkwasser aus der Leitung benutzen, stellen die Stadtwerke klar. Das Trinkwasser aus dem Hahn muss nicht abgekocht werden. In anderen Städten – zum Beispiel in Bottrop oder Teilen von Mülheim – werden die Bürger seit Donnerstag darum gebeten, das Wasser aus der Leitung abzukochen. Dort kann nicht mehr gewährleistet werden, dass das Wasser bakterienfrei ist.

Wasseraufbereitung mit Sandsäcken geschützt

Noch am Donnerstagabend sicherten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk die Wasser- und Pumpwerke auf der Ruhrhalbinsel. Die Wasseraufbereitung wurde mit Sandsäcken gegen mögliche Überschwemmungen geschützt. Die Stadtwerke informierten über die Unbedenklichkeit bereits am Donnerstagabend über Social-Media-Kanäle; manche kritische Nutzer hielten die Meldungen aber irrigerweise für Fälschungen.

Alles Aktuelle zum Hochwasser in Essen finden Sie in unserem Live-Ticker.

