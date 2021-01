Auf der Katzenbruchstraße im Essener Nordviertel erneuern die Stadtwerke Essen ab Montag, 11. Januar, den Abwasserkanal. Dann fließt der Verkehr zwischen der Karolingerstraße und der Helen-Keller-Straße nur noch einspurig in beide Fahrtrichtungen.

Kanalbau Stadtwerke Essen schicken Kanal im Nordviertel in Rente

Essen-Nordviertel Die 85 Jahre alten Abwasserleitungen an der Katzenbruchstraße im Essener Nordviertel werden erneuert. Der Verkehr läuft einspurig.

Nordviertel. Die Stadtwerke Essen sind ab dem 11. Januar wieder im Essener Nordviertel unterwegs. Die Kanalleitungen an der Katzenbruchstraße sind in die Jahre gekommen und müssen nun ausgetauscht werden. "Die Abwasserrohre wurden bereits im Jahr 1936 verlegt, jetzt schicken wir sie endgültig in Rente", erklärt Stadtwerkesprecher Dirk Pomplun.

Betroffen ist der Bereich der Katzenbruchstraße zwischen der Karolinger Straße und der Helen-Keller-Straße, der sich entlang der Helen-Keller-Schule zieht. Verlegt werden dort insgesamt 90 Meter neue Rohrleitungen, die später allesamt Abwasser führen werden.

Baufelder sind rund 50 Meter lang

Die Arbeiten vor Ort beginnen am kommenden Montag, 11. Januar. Ab diesem Zeitpunkt ist die ansonsten vierspurige Katzenbruchstraße in beide Richtungen nur einspurig befahrbar, weshalb für die Dauer der Baustelle die Verkehrsführung geändert werden muss. Die Verlegung der neuen Abwasserrohre erfolgt in offener Bauweise. Hierfür werden Baufelder mit einer Länge von rund 50 Metern eingerichtet. "Das ist unvermeidbar, denn den Platz brauchen wir, damit sich die Baugeräte und die Baufahrzeuge entsprechend sicher bewegen können", erklärt Pomplun.

Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf Einschränkungen gefasst machen. Aus Richtung Westen kann von der Katzenbruchstraße nicht mehr links in die Karolingerstraße abgebogen werden. Das Abbiegen von der Karolingerstraße Richtung Osten in die Katzenbruchstraße ist dann ebenfalls nicht möglich.

Geschäfte über die Katzenbruchstraße weiterhin anfahrbar

Ein kleiner Trost: Die Geschäfte vor Ort - beispielsweise die McDonalds-Filiale und Aldimarkt - können auch weiterhin über die Katzenbruchstraße angefahren werden. "Die Katzenbruchstraße bleibt aus Richtung Grillostraße befahrbar, wird dann in Höhe der Kreuzung Karolingerstraße aber auf die linke Spur des Gegenfahrbahn umgeleitet. Nach Passieren der Baustelle, schert der Verkehr in Höhe der Geschäfte dann wieder nach rechts auf die normale Route der Katzenbruchstraße ein", so Pomplun weiter. Dazu werden Teile der Grünflächen, die die Fahrspuren normalerweise trennen, zeitweise entfernt."

Arbeiten vor Ort werden mindestens drei Monate lang dauern

Laut Planung der Essener Stadtwerke sollen die Arbeiten im Nordviertel rund drei Monate lang andauern. Immer vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Denn ein strenger Winter könnte die Kalkulation kurzfristig über den Haufen werfen.

