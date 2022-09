Stadtwerke Essen: Breslauer Straße wird für Wochen gesperrt

Essen. Wegen Bauarbeiten wird die Breslauer Straße in Essen gesperrt. Im August hatte es in vor Ort Frohnhausen einen Wasserrohrbruch gegeben.

Die Breslauer Straße in Essen wird ab Montag (26.9.) zwischen der Aachener Straße und der Straße „An der Apostelkirche“ bis Ende Oktober gesperrt. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist der Grund dafür die Erneuerung von Wasser- und Gasleitungen. Ende August war es in Höhe Hausnummer 36 zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Da es nach dem Wasserrohrbruch zu weiteren Schäden an der Wasserleitung gekommen sei, hätten die Stadtwerke entschieden, das gesamte Rohr auf einer Länge von rund 80 Metern zu erneuern. Die Gasleitungen werden in diesem Zuge direkt mit erneuert. „Damit die Anwohnerinnen und Anwohner sobald keine neue Baustelle vor der Tür haben, nutzen wir die Gelegenheit zur Erneuerung der Gasleitung“, sagt Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik der Stadtwerke.

Weitere Arbeiten „An der Apostelkirche“ bis Mülheimer Straße

Neben dem Austausch der beiden Versorgungsleitungen müssten darüber hinaus sieben Hausanschlüsse umgebunden werden. Außerdem erfolge nach Arbeiten an einer Wasserleitung immer eine sogenannte „Keimchenprobe“. Dabei werde solange Wasser durch das neue Rohr gespült, bis die Wasserqualität einwandfrei ist. „Während dieses Vorgangs, der mehrere Tage in Anspruch nehmen kann, sind vor Ort meist keine Stadtwerker zu sehen“, so Daffinger. „Im Hintergrund wird dann aber fleißig geprüft, damit wir den Menschen in der Breslauer Straße eine zuverlässige und sichere Frischwasserversorgung garantieren können.“

In einem zweiten Bauabschnitt werden außerdem die Wasser-und Gasleitungen von der Straße „An der Apostelkirche“ bis Mülheimer Straße ausgetauscht. Diese Arbeiten würden „bei gutem Wetter Ende November abgeschlossen sein“, so die Stadtwerke.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen