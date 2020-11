Für die Anwohner im Quartier hinter dem Theodor-Heuss-Gymnasium ist die Verkehrslage durch die teilweise engen Straßen eh nicht einfach. Wo Platz ist, wird geparkt, und zu Stoßzeiten sind Hauptstraße, Corneliusstraße und Gartenstraße das Stau-Nadelöhr. Derzeit sorgt eine Baustelle der Stadtwerke Essen auf der Brederbachstraße für zusätzlichen Unmut. Sie ist bis Januar 2021 terminiert.

„Wir haben durch Corona weit mehr Hausbesuche als zu normalen Zeiten“, sagt Karolin Sundermann, in Kettwig ansässige Physiotherapeutin. „Wenn jetzt die sowieso schon vorhandene Parkplatznot durch Baustellen noch weiter verschärft wird, dann geht bald gar nichts mehr. Denn nicht alle Kundentermine können wir mit dem Rad erledigen.“

Überschneidung mit der Kanalbaustelle auf dem Rathausplatz

Hier geht es nicht weiter. Auf die andere Seite der Brederbachstraße gelangt man nur mit einer Umfahrung über die Akademiestraße. Foto: Julia Tillmann / FFS

Was sie besonders ärgerte: Als Anfang November die Fahrbahn der Brederbachstraße in der Mitte gesperrt wurde, waren die Bauarbeiten am Rathausplatz (mit abgesperrten Parkplätzen) noch nicht ganz beendet. Gleichzeitig ist die Umgestaltung des Freiligrathplatzes weiter in vollem Gange. Parkplätze stehen auch hier nicht in vollem Umfang zur Verfügung. „Wo soll ich da parken?“, fragte sich Karolin Sundermann und musste immer mehrmals „um den Pott“ fahren, was zu Verspätungen führte.

Inzwischen sind die Stadtwerke mit ihren Bautrupps vom Rathausplatz und der Schulstraße abgezogen. „Da waren wir aber genau im Plan“, berichtigt Stadtwerke-Sprecher Dirk Pomplun den Eindruck der Kettwigerin. „Nur mussten wir die andere Baustelle einrichten, damit dort alles pünktlich starten konnte. Da kann es für wenige Tage zu Überschneidungen kommen.“

Das kaputte Rohr stammt aus den 1950er Jahren

Was passiert an der aktuellen Baustelle? Über 70 Meter wird ein Kanal erneuert. Im Februar waren durch eine Kamerafahrt in diesem Rohr mit seinen nur 30 Zentimetern Durchmesser Schäden festgestellt worden. Der Kanal aus Beton, der in den 1950er Jahren in der Brederbachstraße verbaut wurde, wird durch eine Kunststoffvariante ersetzt. Außerdem müssen zwei Schächte, die mitten auf der Fahrbahn liegen, erneuert werden.

Busse und Autos werden umgeleitet Während der Bauzeit (geplant sind acht bis zehn Wochen, also bis Anfang Januar) werden die Buslinien 142, 151 und 190 zwischen den Haltestellen Corneliusstraße und Brederbachstraße in beide Richtungen umgeleitet. Die Kanalarbeiten der Stadtwerke erfordern die Sperrung der Brederbachstraße zwischen Corneliusstraße und Akademiestraße. Der Verkehr wird von der Corneliusstraße abgeleitet über die Akademiestraße bis zur Einmündung Brederbachstraße. Die Akademiestraße ist als Einbahnstraße nur in Richtung Brederbachstraße befahrbar. Fußgänger können an der Baustelle vorbeilaufen. Zwei von drei Zugängen zum Friedhof sind frei.

„Da der Arbeitsbereich sehr groß ist und die Sicherheit der Mitarbeiter vorgeht, muss an der Stelle die komplette Fahrbahn gesperrt werden.“ Dies sei mit dem städtischen Bau- und Verkehrsamt wie immer im Vorhinein abgeklärt worden, sagt Pomplun und betont: „Übrigens eine Praxis, die sehr gut läuft. Die Stadt hat den Überblick, wo Asphaltarbeiten anstehen, Straßenbahngleise ausgetauscht werden oder eben an Leitungen für Wasser, Strom, Gas oder Telekommunikation gearbeitet werden muss.“

Stadtwerke: Reparaturen bedeuten Einschränkungen

Dass die Wahrnehmung der Bürger häufig eine andere sei, könne er nachvollziehen, sagt Dirk Pomplun. Für die Anwohner sei die Fahrt durch die Akademiestraße, die nun Einbahnstraße ist, sicher umständlich. „Andererseits möchten die Bürger eine reibungslos funktionierende Infrastruktur mit Wasser, Abwasser und Strom.“ Bei Reparaturen komme es deshalb nun mal zu Einschränkungen. „Das ist nicht schön, aber notwendig.“ Jedenfalls besser als ein Tagesbruch, der irgendwann auf der Brederbachstraße vielleicht aufgetaucht wäre.

