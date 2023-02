Stadtverwaltung Essen am 1. März vormittags geschlossen

Essen. Wer am 1. März etwas in der Stadtverwaltung erledigen will, sollte sich besser einen anderen Tag wählen. Die Dienststellen bleiben großteils zu.

In zwei Wochen, am 1. März, steht die Stadtverwaltung Essen für einige Stunden nahezu still. Grund dafür sind nicht etwa die laufenden Warnstreiks im öffentlichen Dienst, sondern die alljährliche Personalversammlung. Damit möglichst viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen daran teilnehmen können, bleiben die städtischen Einrichtungen und Dienststellen an diesem Tag vormittags geschlossen.

Wie die Stadt mitteilt, gelten jedoch folgende Ausnahmen: Der Grugapark und die Friedhöfe bleiben für Besucher geöffnet. Auf den Friedhöfen sei ein Notdienst eingerichtet. Auch Eheschließungen finden statt.

Obwohl das Ende der Personalversammlung nicht vorhersehbar ist, geht die Stadtverwaltung jedoch davon aus, dass die städtischen Dienststellen und Einrichtungen, die üblicherweise geöffnet haben, ab 14 Uhr den Bürgern wieder zur Verfügung stehen.

