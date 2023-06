Essen-Stoppenberg: Sommerfest startet mit Jörg Bausch

Der deutsche Schlagersänger, -texter und -komponist, Jörg Bausch tritt beim Sommerfest in Stoppenberg auf. Das Programm läuft drei Tage lang.

Essen-Stoppenberg. Das Sommerfest in Essen-Stoppenberg läuft drei Tage lang. Es gibt Bühnen- und Familienprogramm. Das ist geplant.

Zum Sommerfest in Essen-Stoppenberg sind Besucher und Besucherinnen von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, auf den Barbarossaplatz eingeladen. „Wir werden unser Bestes geben, dass in Stoppenberg die Post abgeht“, erklärt Siegfried Brandenburg, der die Veranstaltung in diesem Jahr zusammen mit der Werbegemeinschaft organisiert.

Zum Auftakt stellt Schlagersänger Jörg Bausch am Freitag (2.6.) um 18 Uhr erstmals sein neues Album „Abfahrt“ live und in voller Länge vor. Zwei Tage später tritt er dann im ZDF-Fernsehgarten auf. Bausch will auf der Stoppenberger Bühne aber auch Lieder wie „Großes Kino“ und „Dieser Flug“ singen. Einen Tag später geht das Programm weiter. Um 16 Uhr wird das Fußball-Endspiel um den Niederrheinpokal zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen auf einer Großbildleinwand übertragen.

Familiensonntag bei Stoppenberger Sommerfest

Für die Schlagerbühne haben sich zudem Achim Petry, Mike Bauhaus, Neon, Heidi Jahns, Sabrina und die Carinos angekündigt. Der Marktplatz soll an diesem Abend zur großen Tanzfläche werden. „Wir haben gute Schlagersternchen dabei“, so Brandenburg.

Der Familiensonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Jazzfrühschoppen mit einer Vier-Mann-Band. Besucher und Besucherinnen können dann auf dem Barbarossaplatz auch mittagessen, zum Nachtisch gibt es Kuchen.

Kinderprogramm auf Stoppenberger Sommerfest mit Hüpfburg und Karussell

Den Kindern stehen den ganzen Sonntag über verschiedene Mitmach-Angebote zur Verfügung. Im Begleitprogramm präsentieren sich lokale Vereine, Initiativen und Gewerbetreibende mit Infos. Kinder sollen sich auf Hüpfburg und Karussell vergnügen oder beim Schminken in Löwe, Prinzessin oder Schmetterling verwandelt werden. Auf der Bühne tritt derweil die Band „Cowboys on Radio“ auf.

Zum Abschluss des Sommerfestes begrüßen die Veranstalter auf der Show-Bühne Tommy Steiner, der mit Liedern wie „Die Fischer von San Juan“ und „Das Märchen von Rhodos“ zum Mitsingen animieren will. „Wir erwarten übers Wochenende verteilt mehr als 2000 Besucher“, erklärt Brandenburg.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen