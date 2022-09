Stars der Galaxie kommen zum Stadtteilfest nach Altenessen

Am verkaufsoffenen Sonntag in Altenessen kommen „Stars der Galaxie“ ins Allee-Center.

Essen-Altenessen. Stadtteilfest, Kirmes, verkaufsoffener Sonntag, Konzerte Stars der Galaxie im Allee-Center: Das steht in Altenessen auf dem Programm.

Kirmes, Biergärten, Händler- und Gourmetmeile mit rund 80 Ständen sowie Live-Musik und Programm im Allee-Center: Die Interessengemeinschaft Altenessen steckt in den allerletzten Planungen für das Stadtteilfest von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September.

Schlagerduo Neon tritt zum Auftakt des Altenessener Stadtteilfestes auf

Die offizielle Eröffnung übernimmt am Freitag, 16. September, um 17 Uhr Oberbürgermeister Thomas Kufen mit Bezirksbürgermeister Hans-Wilhelm Zwiehoff. Im Allee-Center an der Altenessener Straße tritt ab 17.30 Uhr das Schlagerduo Neon auf. Auf der Karlsplatzbühne, auf der Kirchplatzbühne und auf dem Forumsplatz geht es dann mit Live-Musik weiter, während auf dem Marktplatz die Herbstkirmes mit Karussells sowie jeder Menge Fahr- und Vergnügungsgeschäften startet. Um 19 Uhr gibt es den Abendsegen vor der Alten Kirche (Altenessener Straße 423), die Altenessener Chöre treten auf und Albert Ritter, Chef der Essener Schausteller, spielt auf der historischen Kirmesorgel.

Das Gebiet zwischen Karlschule und alter Badeanstalt hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum Familienbereich, an dem auch das Team der Zeche Carl beteiligt ist, entpuppt. In diesem Jahr wird das Programm mit Bungeetrampolin und „Papa Clowni“ noch durch einen Kinderflohmarkt unter dem Motto „Kinder für Kinder“ ergänzt.

Tausende Besucher beim 25. Stadtteilfest Altenessen Tausende Besucher beim 25. Stadtteilfest Altenessen Rund 100 Stände, Biergärten, Live Musik und tolles Wetter lockten die Menschen zur Straßenparty. Foto: Kerstin Kokoska Foto: Kerstin Kokoska

Die gesamte Altenessener Straße verwandelt sich an allen drei Tagen in eine Händlermeile mit rund 80 Ständen und internationalen Gastronomie-Angeboten. Wie auch schon im vergangenen Jahr kümmert sich die Essen Marketing GmbH (EMG) um die Akquise der Händler. Mit Corona seien einige Händler in andere Berufszweige abgewandert, erklärt Peter-Arndt Wülfing. Die EMG habe andere Kontakte und könne Synergieeffekte nutzen, indem sie beispielsweise Händler anfrage, die sonst auch auf dem Weihnachtsmarkt ihre Waren anbieten.

Essen Marketing GmbH im Organisationsteam dabei

Eberhard Kühnle betreibt den Biergarten am Karlsplatz und ist mit im Organisationsteam. Er weiß: „Eine Stadt lebt von den Stadtteilen und nicht nur von der Innenstadt.“ Dass die EMG die Veranstalter der Stadtteilfeste in Essen unterstützt, ist dennoch die absolute Ausnahme. Und das, obwohl sie sich auf die Fahnen schreibt „Zentrenmanagement“ zu betreiben, sich also um die Stadtteile zu kümmern. Kühnle glaubt, dass diese Unterstützung in den kommenden Jahren flächendeckend noch wichtiger werden wird, da sich in den Werbegemeinschaften oft keine Nachfolger finden, das Interesse der Essener an den Veranstaltungen aber groß sei.

Stecken in den letzten Vorbereitungen für das Altenessener Stadtteilfest: Sonja Bertling (IG Altenesssen, v.l.), Peter-Arndt Wülfing (IG Altenessen), Andrea Schwenke (Center-Managerin Allee-Center), Stefanie Schwarzin ( EMG), Linda Ebel (EMG), Ralf Noreikat (IG), Eberhard Kühnle (Biergarten Altenessener Straße) und Markus Grölting (IG Altenessen). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten und letzte Infos für Chöre und Händler „Jede Stimme zählt!“ lautet das Motto für ein ökumenisches Chorprojekt, das die Evangelische Kirchengemeinde Altenessen-Karnap und die Katholische Kirchengemeinde St. Johann Baptist veranstalten: Sangesbegeisterte sind eingeladen, Lieder einzustudieren und auf dem Stadtteilfest am 16. September zu Gehör zu bringen. Eine Probe ist bereits vorbei, zwei weitere finden noch statt: Am Donnerstag, 8. September, in der Alten Kirche, Altenessener Straße 423, und am Mittwoch, 14. September, in der Kirche St. Johann Baptist am Karlsplatz. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Freitag, 16. September, treffen sich die Sängerinnen und Sänger um 18 Uhr zur Generalprobe in der Alten Kirche, wo eine Stunde später auch der musikalische Abendsegen beginnt. Rückfragen zum Angebot beantwortet Kantorin Simone Riese unter 0201 8385586. Händler, die ihre Ware noch beim Altenessener Stadtteilfest anbieten wollen, melden sich per E-Mail: ebel@emg.essen.de. Programm auf der Karlsplatz-Bühne: Freitag, 16. September, 18 bis 23 Uhr: Fresh and Fun, Samstag, 17. September, 17 bis 22 Uhr: Remain, Sonntag, 18. September, 15 bis 18 Uhr: Frank Hill und 18 bis 21 Uhr: Caesar. Im Biergarten zum Ritter tritt am Freitag und Samstag die „2night Partyband“ auf. Täglich ab 15 Uhr ist zudem Programm im Biergarten „Beach Point“, Altenessener Straße 376. Auch das der Gaststätte Filou, Altenessener Straße 418, ist beim Stadtteilfest wieder mit dabei. Öffnungszeiten des Stadtteilfestes: Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, von 11 bis 23 Uhr, Sonntag, 18. September, von 11 bis 21 Uhr.

Für das Altenessener Stadtteilfest hoffen die Organisatoren jetzt auf gutes Wetter und viele Besucher. Im Allee Center an der Altenessener Straße werden Besucher und Besucherinnen am Samstag, 17. und Sonntag, 18. September, „Stars der Galaxie“ antreffen; professionell verkleidete Menschen aus dem Star-Wars und Starship-Troopers-Imperium stehen für Fotoshootings bereit. Centermanagerin Andrea Schwenke lädt Besucher und Besucherinnen dazu ein, ebenfalls verkleidet zu kommen: „Wir wollen den Center-Besuchern die Möglichkeit geben, ihr Bild mit den professionell Kostümierten einzufangen.“

Zehn sogenannte Walking-Acts sind am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr um Allee-Center unterwegs. Schwenke: „Für die Fans soll es sich richtig lohnen, zu kommen.“

