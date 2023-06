Stadtteilfest Altenessen mit verkaufsoffenem Sonntag

Essen-Altenessen. Das Altenessener Stadtteilfest ist für viele ein fester Programmpunkt im Jahr. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen.

Die Planungen für das Altenessener Stadtteilfest vom 15. bis 17. September laufen. Die Interessensgemeinschaft (IG) bereitet zusammen mit der Essen Marketing GmbH (EMG) Händlermeile, Kirmes und verkaufsoffenen Sonntag vor.

Es sind die Tage, an denen der Stadtteil brummt, das Image aufpoliert wird. Für viele ist es ein fester Programmpunkt im Kalender. Zuletzt zählten die Veranstalter rund 30.000 Besucher und Besucherinnen zwischen Karlsplatz und Alter Badeanstalt. Das Konzept hat sich in den vergangenen 26 Jahren Stadtteilfest bewährt: Autoscooter, Herzchenbahn, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin und Hüpfburg dürften Anziehungspunkte besonders für Kinder und Jugendliche auf dem Marktplatz sein.

Musikprogramm soll es auf verschiedenen Bühnen geben, dazu Angebote von bis zu 100 Händlern und den verkaufsoffenen Sonntag am 17. September von 13 bis 18 Uhr. Dabei ist besonders das Allee-Center immer beliebt.

Händler, Händlerinnen, Gastronom und Gastronominnen werden noch gesucht. Wer dabei sein will, kann sich melden: 0201 88 72 012 oder per E-Mail an ebel@emg.essen.de

