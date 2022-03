Stadtteilbibliothek Essen-Huttrop wird Zukunftsprojekt

Am Mählerweg in Essen-Huttrop wird die Stadtteilbibliothek ihren neuen Standort haben. In den Räumen befand sich vorher ein Supermarkt.

Essen-Huttrop. Die Stadt will die Einrichtung am neuen Standort Mählerweg hochwertig ausstatten. Kosten liegen bei über 850.000 Euro. Was genau geplant ist.

Der Kulturausschuss hat in seiner letzten Sitzung die konzeptionelle Ausrichtung der Stadtteilbibliothek Huttrop am neuen Standort Mählerweg 1 im Sinne eines „Dritten Ortes“ beschlossen, der als Begegnungsort für die Bürgerinnen und Bürger dienen soll. Was damit genau gemeint ist.

Für das Projekt werden Gesamtkosten in Höhe von 854.900 Euro veranschlagt. Der Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Bewilligung der zusätzlich beantragten Fördermittel. Am neuen Standort der Stadtteilbibliothek Huttrop sind Modernisierungen sowie eine komplette Neumöblierung vorgesehen. Zudem soll ein barrierefreier Ausbau erfolgen. Um die Kundinnen und Kunden frühzeitig an den Planungen des neuen Standortes zu beteiligen, fanden Mitmach-Workshops statt, bei denen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen für die Bibliothek einbringen konnten.

Die Bürger konnten ihre Ideen für die Stadtteilbibliothek in Essen-Huttrop einbringen

Zudem bestand dabei die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Diese Befragungen ergaben, dass der Standort zum kommunalen Kultur-, Begegnungs- und Kommunikationsort im Sinne eines zukunftsorientierten „Dritten Ortes“ weiterentwickelt werden soll. Neben dem Zuhause als „Erster Ort“ und der Schule oder Arbeitsstelle als „Zweiter Ort“ steht der „Dritte Ort“ als fester Begriff für öffentliche Einrichtungen, die als Orte der Gemeinschaft allen zugänglich sind und die Funktion eines öffentlichen Zuhauses erfüllen.

Zur Umsetzung dieses Konzepts wurde die dem Förderantrag zugrunde gelegte Planung überarbeitet und der Strukturwandel der Bibliotheken einbezogen. Die neue Stadtteilbibliothek soll laut Stadt künftig als Meilenstein und Leuchtturmprojekt für die Stadtbibliothek Essen auf dem Weg einer vom gesellschaftlichen Wandel inspirierten Entwicklung der Bibliotheken zu Aktions-, Kommunikations- und Erlebnisräumen mit hoher Aufenthaltsqualität dienen.

Die Räume an der Steeler Straße 373 musste die Stadtteilbibliothek Huttrop Ende 2020 verlassen, weil das Mietverhältnis endete. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Anja Flicker, Leiterin der Stadtbibliothek Essen dazu: „Auch wenn die sichtbaren Umbauarbeiten noch nicht begonnen haben, passiert im Hintergrund viel. Es wird intensiv an vorbereitenden Maßnahmen wie den Förderanträgen, der Konzeption der neuen Raumgestaltung und den Vergaben, soweit dies jetzt schon möglich ist, gearbeitet. Was wir da in Huttrop realisieren wollen, wird eine ganz andere Bibliothek sein, als man sie bisher kennt. Bibliotheken werden heute Aufenthaltsorte und Treffpunkte, Orte der Inspiration – denn sie können für die Menschen im Stadtteil viel mehr sein als Abholstellen für Medien.“

Es solle ein Ort geschaffen werden, an dem sich die Menschen wohl, sicher und willkommen fühlen, wo man sich treffe, ins Gespräch komme, lese, lerne, arbeite, kreativ sei – oder einfach nur mit einem Kaffee seine Zeit gut verbringe.“

Die Kosten für Umbau und Ausstattung sollen bei über 850.000 Euro liegen

Für die Schaffung einer zukunftsorientierten und nutzergerechten Bibliothek zum „Dritten Ort“ mit Wohlfühlambiente und einer technischen Ausstattung, die eine selbstständige Nutzung der Bibliothek auch außerhalb der personalgebundenen Öffnungszeiten ermöglicht, seien insgesamt 854.900 Euro erforderlich. Die Erhöhung der Gesamtkosten von ursprünglich anvisierten 214.630 Euro ergebe sich zum einen durch die deutliche Flächenvergrößerung zum bisherigen Standort und zum anderen durch die zukunftsorientierte Ausrichtung und damit verbundene Neukonzeption, teilt die Stadt mit.

Ende 2020 schloss die Bibliothek an der Steeler Straße Die Stadtteilbibliothek Huttrop zählte zu den Zweigstellen mit dem größten Medienangebot und der höchsten Ausleihe der Essener Zweigstellen. Seit 1968 existierte sie ununterbrochen am Standort an der Steeler Straße 373. Nach der Kündigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter endete das Mietverhältnis für die Stadtteilbibliothek am 31. Dezember 2020, die Schließung des Standortes erfolgte bereits zum 9. November 2020. Die Immobilienwirtschaft der Stadt Essen fand am Mählerweg 1 neue Räumlichkeiten für die Stadtteilbibliothek.

Zur Finanzierung einer funktionsfähigen Grundausstattung des neuen Standortes hatte die Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen des Förderprogramms „Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für Projekte Öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen“ im Juni 2020 bereits Fördermittel in Höhe von 173.200 Euro für die Stadtteilbibliothek Huttrop zur Verfügung gestellt. Die technischen Komponenten werden über das Förderprogramm REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) finanziert.

Der Eröffnungstermin ist für Ende 2022 geplant

Außerdem wurde ein weiterer Landesfördermittelantrag über 300.500 Euro zur Finanzierung des neuen Konzeptes gestellt. Aufgrund der nötigen Planungen sowie umfangreichen Umbauarbeiten zur Entwicklung der ehemaligen Supermarkt-Filiale hin zu einer modernen Bibliothek könne man noch keinen genauen Eröffnungstermin der neuen Stadtteilbibliothek nennen. Anvisiert werde aber aktuell das vierte Quartal 2022 - soweit es zu keinen unvorhersehbaren Verzögerungen komme. Mit dem Umbau soll in diesem Frühjahr begonnen werden.

