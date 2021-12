Stadttauben in Essen: Wie die Zahl der Tiere verringert wird

Hoch oben auf dem Dach des Steeler Parkhauses in Essen stehen Vanessa Fricke (li.) und Monika Hedtkamp bei einer früheren Fütterungsaktion am Taubenschlag.

Essen-Steele. Für viele sind sie Plage, für andere faszinierend: Stadttauben. Ein Steeler Verein kümmert sich um die Tiere – und braucht selbst dringend Hilfe.

Der Steeler Verein Arbeitsgruppe Stadttauben kümmert sich seit vielen Jahren um die Tiere.

kümmert sich seit vielen Jahren um die Tiere. Um deren Population in den Griff zu bekommen, tauschen die Mitglieder Eier gegen Attrappen aus.

zu bekommen, tauschen die Mitglieder Eier gegen Attrappen aus. Jetzt benötigt der Verein dringend Hilfe bei den täglichen Aufgaben und Reparaturen am Schlag.

Während die einen über Stadttauben klagen, packt Monika Hedtkamp an: Seit Jahren kümmert sie sich mit ihrem Verein Arbeitsgruppe Stadttauben um den Schlag auf dem Dach eines Steeler Parkhauses, füttert die Tiere, tauscht ihre Eier aus und hat so die Anzahl der Tiere erheblich reduziert. Doch die werden nun wieder mehr, Corona und den kalten Winter nennt sie als Gründe und ruft um Hilfe.

Tauben sind ein stadtweites Thema. Wurde einst ein stadtweites Konzept abgelehnt, ist in Stadtteilen wie Steele längst klar: Ein Taubenschlag reicht längst nicht mehr, um die Tiere zu versorgen und damit auch die Möglichkeit zu haben, gelegte Eier durch Attrappen auszutauschen. Würde das nicht erfolgen, hat Monika Hedtkamp mal geschätzt, wäre die Zahl der Tauben zehnmal so hoch. Hinzugekommen sei in der Pandemie offenbar die Tatsache, dass mancher seinen Schlag aufgelöst habe, was wiederum zu einer großen Anzahl von Jungtieren geführt habe.

In Steele, wo sie mit den Vereinsmitgliedern in den vergangenen 16 Jahren mehr als 10.000 Eier gesammelt hat, lebten in ihrem Schlag zwischenzeitlich noch rund 350 Tauben. Dabei blickt sie auf Zeiten um das Jahr 2000, als es noch etwa doppelt so viele gewesen seien. Und ist nun besorgt, da die Zahl der Tiere wieder wächst – 1000 könnten es inzwischen sein. Damit nimmt auch die Kritik etwa wegen verdreckter Fassaden zu. Verwilderte Haustauben seien in der Steeler City wie andernorts nicht gerngesehen.

In dem Schlag auf dem Dach eines Parkhauses in Essen-Steele werden die Tauben gefüttert, hier werden auch ihre Eier gegen Attrappen ausgetauscht. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Monika Hedtkamp wiederum mag die Tiere nicht nur, sondern weist auch immer wieder darauf hin, dass das Problem hausgemacht sei. Genetische Veränderungen und die Folgen daraus hätten dazu geführt, dass Tauben das ganze Jahr über brüteten. Oftmals sei die Lösung lediglich, die Tiere an bestimmten Orten zu vergrämen (Stacheln, Netze, Strom). Das aber ändere nichts daran, dass sie sich weiter vermehrten.

Die Stadt als Ersatz-Lebensraum der Tauben Wie die Eibergerin Monika Hedtkamp auf die Taube kam: Es war der Moment, als ihr Blick auf die Stacheln über einer Steeler Bäckerei fiel. Das sollte die Tiere abschrecken. Sie selbst war erschrocken und zog für sich Konsequenzen, die bis heute andauern. Sie kontaktierte Ordnungs- und Veterinäramt, sammelte Informationen. Das Ergebnis: 2001 gründete sie den Verein Stadttauben. Rund 50 Mitglieder hat der Verein, wenige Aktive pflegen den Schlag, kümmern sich um die Tiere, füttern und versorgen diese. „Immer wieder glauben einige, dass wir mit unserer Fütterung die Vermehrung der Tauben befördern“, weiß Monika Hedtkamp. Deswegen erklärt sie, dass Stadttauben die Nachkommen der Felsentauben seien: „Weil diese nicht in den Bäumen brüten können, ersetzen sie die Felsen durch Häuserfassaden.“ Die Stadt werde so zum neuen Lebensraum. Kontakt zum Verein: 0151-74115545

Für ihre pragmatischen Einsatz, mit dem allen geholfen sei, hofft sie nun auf Unterstützung: „Auch vor unserem Taubenschlag in Steele macht der Winter nicht halt“, sagt sie mit der Bitte, die Tiere in der kalten Jahreszeit nicht zu vergessen. Die derzeit noch schutzlos im Freien lebenden Tauben suchten nun Schutz vor Kälte und Nässe. „Sie bestürmen unseren Taubenschlag, der fast aus allen Nähten platzt.“ Ein neuer Schlag werde zwar vorbereitet, sei aber noch nicht fertig.

Noch gelingt es den Vereinsmitgliedern, behelfsweise Plätze auch außerhalb des Schlags auf dem Parkhausdach zu schaffen. „Dadurch gelingt es immerhin, die Taubenpopulation durch den Austausch zu verringern“, sagt Monika Hedtkamp und weist auf deutlich mehr Futterbedarf hin. Hinzu käme, dass sie auch verletzte Tauben tiermedizinisch versorgen lasse.

Hilfe für die Betreuung des Schlages und auch für Reparaturen wird benötigt

In dieser anstrengenden Situation fehlten nun aber vor allem auch Helfer, da einige von ihnen erkrankt seien. Wenige sind durch die vielen Aufgaben gefordert: „Wir brauchen für die Betreuung des Schlages und auch für Reparaturen dringend Hilfe“, hofft sie auf Unterstützung. Benötigt würden zudem Sachspenden, um etwa Böden und Boxen trocknen zu können.

Was zudem fehlt: Mitgliederbeiträge und Spenden. „Wegen der aktuellen Situation konnten wir uns nicht zur Mitgliederversammlung treffen“, erklärt Monika Hedtkamp und bittet, die Ausstände zu begleichen. Gleichzeitig gilt ihr Dank denjenigen, die mit ihren Spenden ihren Einsatz ermöglichen.

