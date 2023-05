Verkehr Stadtradeln startet in Essen: So können Radfahrer mitmachen

Essen. Das Stadtradeln in Essen startet am Pfingstwochenende. Um was es bei der Veranstaltung geht und wie man sich daran beteiligen kann.

Die Aktion „Stadtradeln“ startet in Essen am Samstag, 27. Mai. Drei Wochen lang sind alle Essenerinnen und Essener dazu aufgerufen, mitzuradeln, möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln und sich so für den Klimaschutz einzusetzen.

Bei der Auflage im vergangenen Jahr beteiligten sich nach Angaben der Stadtverwaltung rund 2900 Menschen, die zusammengerechnet eine Strecke von 726.500 Kilometern zurücklegten.

Auch Essener Schulen können beim Stadtradeln mitmachen

Ob Familie, Nachbarschaft, Verein oder die Firma – mitmachen können bis zum 16. Juni alle, die in Essen wohnen, arbeiten, studieren, in einem Verein engagiert sind oder zur Schule gehen. Unter www.stadtradeln.de/essen können sich Teilnehmer registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes gründen. Wer keinem speziellen Team betreten möchte, kann sich dem Team „Offenes Team - Essen“ anschließen.

Auch die Kategorie Schulradeln soll es dieses Jahr erneut geben. Sie richtet sich explizit an alle Schüler und Schülerinnen, die ihre gefahrenen Radkilometer individuell oder als Klassenverband für ein Schulteam sammeln. Mitmachen können auch Lehrkräfte und Eltern. Die Registrierung für das Schulradeln erfolgt unter https://www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw.

Stadtradeln: Kilometer werden online gesammelt

Die gefahrenen Radkilometer aller Stadtradeln-Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden online, auf der Internetseite oder per App gesammelt und in den verschiedenen Kategorien mit den mitradelnden Kommunen in ganz Deutschland verglichen. Radfahrer ohne Internetzugang können wöchentlich die Radkilometer unter 0201 50902438 melden. Wo die Strecken zurückgelegt werden ist nicht relevant, „denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Zum Abschluss der Aktion werden die Kommunen und Schulen mit den meisten geradelten Kilometern ausgezeichnet. Außerdem gibt es Preise für die fleißigsten Essener Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

