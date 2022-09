Zum Auftakt des Essener Stadtradelns am 5. Juni 2022 hatte es geregnet.

Radfahren Stadtradeln in Essen: Teilnehmerrekord im Jahr 2022

Essen. So viele wie nie zuvor haben 2022 beim Stadtradeln in Essen mitgemacht. Ein Teilnehmer fuhr mehr als 2100 Kilometer zwischen dem 5. und 25. Juni.

Beim diesjährigen Stadtradeln haben die Essenerinnen und Essener zwischen dem 5. und 25. Juni insgesamt 726.502 Kilometer zurückgelegt. 2917 Menschen haben an der Aktion in Essen teilgenommen, die Stadtverwaltung spricht von einem Rekord. Der Kilometerrekord wurde aber nicht geknackt, im Jahr 2021 legten die Teilnehmer 746.499 Kilometer zurück.

In der vergangenen Woche wurden die Gewinner der einzelnen Kategorien im Rathaus Essen im Rahmen einer Preisverleihung geehrt. Das sind die Gewinnerteams, mit den am meisten zurückgelegten Rad-Kilometern: Große Teams (mehr als 25 Radler): „Offene Team Radentscheid Essen“; mittlere Teams (sechs bis 25): „ERG1900“; kleine Teams (zwei bis sechs): „Puntavelo Racing Team“.

Stadtradeln in Essen: Erfolgreichster Fahrer radelte 2174 Kilometer

Nicht nur Mannschaften wurden im Rathaus geehrt. Stefan Langer (2174 Kilometer), Benjamin Dörr (1793) und Martin Wilsmann (1625) haben von allen Teilnehmern am meisten in die Pedale getreten und erhielten eine Urkunde. Auch zahlreiche Schulen beteiligten sich beim Stadtradeln in Essen. Die Albert-Einstein-Realschule, das Leibniz-Gymnasium und das Helmholtz-Gymnasium waren die erfolgreichsten Teams, meldet die Stadt.

Oberbürgermeister Thomas Kufen zeigte sich auch mit dem Gesamtergebnis der Stadt zufrieden. Demnach belege Essen „den zweiten Platz unter den kreisfreien Städten des Ruhrgebiets“.

Das Stadtradeln ist eine Aktion des „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V.“ und wird seit 2008 jährlich veranstaltet. Die Stadt Essen ist seit 1993 Mitglied im Klima-Bündnis und macht seit 2012 beim Stadtradeln mit. Bei dieser Aktion wollen Teilnehmer für das Fahrradfahren werben und sich für den Klimaschutz einsetzen.

