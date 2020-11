Stadtparks werden wegen Verpackungsmüll nun öfter gereinigt

Essen. Die Stadt Essen reagiert auf die wachsende Menge an Müll in Grünanlagen. Vorgesehen sind ein bis zwei zusätzliche Reinigungseinsätze pro Woche.

Die Stadt Essen reagiert auf die wachsende Flut an Verpackungsmüll: Grünanlagen sollen schnellstmöglich häufiger gesäubert und Abfallbehälter öfter geleert werden. Vorgesehen sind pro Woche ein bis zwei zusätzliche Einsätze durch die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE), teilte die Stadt auf Anfrage der Redaktion mit.

Ein entsprechender Auftrag soll durch Grün und Gruga an die EBE erteilt werden. An Stellen, an denen erfahrungsgemäß besonders viel Müll anfällt, sollen zudem - wie bereits in den Sommermonaten - zusätzliche Müllbehälter mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern aufgestellt werden. Die Stadt nennt beispielhaft den Krupp-Park, den Park im Universitätsviertel und den Riehlpark in Frohnhausen.

Zusätzliche Reinigungseinsätze sind bis Ende des Jahres befristet

Die zusätzlichen Reinigungseinsätze werden zunächst bis Ende des Jahres befristet. Ob der Auftrag darüber hinaus verlängert wird, will die Stadt im Dezember entscheiden.

Bedingt durch Corona und die milden Temperaturen halten sich mehr Menschen im Freien auf als zu dieser Jahreszeit üblich. Die Entsorgungsbetriebe stellen fest, dass auch mehr Müll anfällt. Die EBE wünscht sich deshalb mehr Flexibilität statt starrer Reinigungsrhythmen.

