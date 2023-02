Stadtführung durch Essen-Werden mit Tablet und Handy

Essen-Werden. Was ein Mülheimer über Essen-Werden zu erzählen hat. Und welche Rolle historische Fotos bei seinen Reisen durch die Zeit spielen.

Einen ganz besonderen Blick auf die Geschichte Werdens wirft Dr. Thomas Schwarzkopf, ein pensionierter Geologe aus Mülheim an der Ruhr, regelmäßig in seinen „Zeitreisen in Werden“. Gemeinsam mit Kleingruppen von maximal vier Personen erkundet er unterschiedliche Orte des Stadtteils – und wirft mittels historischer Fotos einen Blick auf deren Vergangenheit und Entwicklung. Das Ergebnis: Stadtgeschichte im Wandel der Zeit. Und eine Stadtführung, die vor allem eines nicht sein will: „eine Führung für Menschen, die interessiert sind und schweigen“.

250 Jahre Stadtgeschichte und Stadtwandel in Essen-Werden

Ganz im Gegenteil. „Mein Ansatz“, sagt der 63-Jährige, „ist ein komplett anderer“. Statt ums Deklamieren geht es ihm um den Diskurs, den Austausch mit anderen Menschen, Einheimischen wie Auswärtigen. Statt ums rigide Festhalten an Jahreszahlen will er gemeinsam mit seinen Gästen „Veränderungsprozessen nachspüren“, die Geschichte und vor allem: die Geschichten der Orte erkunden, die sich in den vergangenen 250 Jahren oftmals grundlegend gewandelt haben. Und das aus vielerlei Gründen: „Die Industrialisierung, Krieg und Naturkatastrophen haben ebenso Einfluss auf das Stadtbild und auf einzelne Orte wie individuelle Entscheidungen der Bewohner oder der Stadtplanung. Und all das lässt sich anhand historischer Fotos nacherzählen und nacherleben.“

Das Werdener Ruhrufer mit dem Restaurant Stechlin in einer Aufnahme aus der Mittweg-Sammlung, die der Geschichts- und Kulturverein Werden herausgibt. Foto: Sammlung Mittweg / Geschichts- und Kulturverein Werden

Fotos aus der Albert-Mittweg-Sammlung

Fotos, die Werden beispielsweise zur Kaiserzeit, in den 1920er-Jahren oder den 1960er-Jahren zeigen. Mehrere hundert davon hat Schwarzkopf mittlerweile archiviert („nach Orten, nicht nach Zeiträumen“), unter anderem aus der Albert-Mittweg-Sammlung, die der Geschichts- und Kulturverein Werden herausgibt. 30 bis 40 davon zeigt er pro Zeitreise – auf Tablets oder Handys, die Schwarzkopf den Teilnehmenden zur Verfügung stellt. Jede der angebotenen Reisen dauert zwischen 60 und 90 Minuten und findet an einem anderen Ort statt. Zu Auswahl stehen Grafen- und Brückstraße, Klemensborn und Leinewebermarkt, die Villa Wiese, der Werdener Markt bis Haus Fuhr, die Heckstraße ab Haus Fuhr bis zur Neukircher Mühle und der Baldeneysee.

Angebot des Geschichts- und Kulturvereins Werden Individuelle Terminvereinbarung für „Zeitreisen in Werden“ nimmt Dr. Thomas Schwarzkopf per E-Mail unter: zeitreisen-in-werden@gmx.de entgegen. Er kooperiert mit dem Geschichts- und Kulturverein Werden, der neben den „Zeitreisen“ regelmäßig verschiedene andere Führung anbietet: Außer einer Stadtführung mit Heinz-Josef Bresser, die unter anderem den Werdener Kräutergarten thematisiert, gehören dazu auch ein Altstadtspaziergang mit Monika Reich-Püttmann, die Fakten und Anekdoten elegant miteinander verbindet, eine Kirchen- und Schatzkammerführung in St. Ludgerus sowie eine Führung über den ehemaligen Friedhof an der Luciuskirche. Weitere Informationen hierzu unter https://geschichts-und-kulturverein-werden.de/fuehrungen

Eingemeindung Werdens ist für Berliner kein Thema

Die konkreten Themen jedoch, sagt Schwarzkopf, ergeben sich erst vor Ort und je nach Gruppe: „Wenn Werdener dabei sind, geht es oft auch um den Austausch von Überlieferungen und Erfahrungen, da lerne ich manchmal selbst noch sehr viel.“ Auswärtige setzten dagegen vielfach andere Prioritäten und reagierten beispielsweise gar nicht auf „typische Aufregerthemen“ wie etwa die Eingemeindung Werdens nach Essen. „Den Berliner interessiert das eher weniger.“

Auch Tabuthema „Werden zur NS-Zeit“ wird angesprochen

Allerdings geht es Schwarzkopf auch nicht darum, „die Highlights von Werden abzuklappern“; stattdessen spricht er durchaus auch „unangenehme Tabuthemen“ an, Werden zur Zeit des Nationalsozialismus‘ etwa. Dabei haben es ihm vor allem die persönlichen Erzählungen und ja: auch Anekdoten angetan. „Statt auf die funktionale Sicht auf ein Gebäude konzentriere ich mich eher auf soziale Aspekte: Wer hat hier gelebt? Wie hat sich der Ort verändert? Es sind letztlich nicht die Jahreszahlen, die man behält, sondern die Geschichten eines Ortes.“

Kostenlose Teilnahme – Spenden für „Werden hilft“ gewünscht

30 Zeitreisen hat er im vergangenen Jahr durchgeführt, mehrheitlich haben sich Menschen von außerhalb dazu angemeldet. Die Teilnahme selbst ist kostenlos; statt einer Gebühr bittet Schwarzkopf grundsätzlich um Spenden für den Verein „Werden hilft“. Sein Engagement ist freiwillig und ehrenamtlich. Warum? „Das ist quasi mein Rentnerprojekt. Ich habe Spaß an den persönlichen Begegnungen mit Menschen.“ Hinzu kommt eine tiefe persönliche Verbundenheit zum Stadtteil: Die ersten 20 Jahre seines Lebens hat der Geologe in Werden verbracht, ist dort zur Schule gegangen, hat dort Abitur gemacht und noch heute viele Freunde im Ort. „Und on top wäre da dann noch mein detektivisches Interesse an alten Fotos. Ich frage mich immer: Was ist aus den Menschen geworden? Welchen Hintergrund haben sie? Wie hat sich ein Ort verändert und warum?“

Fragen, die er in seinen Zeitreisen nachgeht. Seine diesjährige Saison startet Ende März, Anfang April. Vorher sei es, schmunzelt er, einfach zu kalt für eine Reise. Selbst für eine durch die Zeit.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen