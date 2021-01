Stadt Essen muss 64 Bäume im Stadtgebiet fällen

Essen Sturmschäden, Pilzbefall, Fäulnis: Die Stadt Essen muss in den kommenden zwei Wochen insgesamt 64 Bäume fällen. Diese gelten als unheilbar krank.

In den nächsten zwei Wochen müssen im Essener Stadtgebiet insgesamt 64 Bäume gefällt werden. Das kündigt die Verwaltung an. Die Bäume gelten als "Risikobäume" und sollen deshalb nicht länger im öffentlichen Raum stehen. Sie gelten als nicht mehr zu retten und stellen eine Gefahr dar, weil Äste herabfallen könnten.

Es handelt sich um Bäume der "Priorität 2", die in den nächsten 14 Tagen gefällt werden müssen. Von den jetzt zu fällenden Bäumen stehen 19 im Bereich des Stadtbezirks I (Innenstadt), drei im Bezirk II (Rüttenscheid u. a.), etwa 20 im Bezirk III (Holsterhausen u.a.), fünf im Bezirk IV (Bereich Borbeck), drei im Bezirk VI (Katernberg u.a.), sechs im Bezirk VII (Steele u.a.), vier im Bezirk VIII (Heisingen u.a.) und drei im Bezirk IX (Kettwig, Bredeney, Werden).

Meistens haben die Bäume starke Sturmschäden oder sind unheilbar von Pilzen befallen. In der Innenstadt sind besonders Bäume befallen, die noch an der Hindenburgstraße, der Eltingstraße (Nordviertel) oder in den City-Bereichen der Steeler Straße stehen.

