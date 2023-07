Mit einem Hochdruckreiniger beseitigte ein Mitarbeiter der städtischen RGE im April Graffiti an der Fassade der Marktkirche in der Innenstadt.

Innenstadt Stadt Essen will Putzaktionen in der City zur Regel machen

Essen. Die erste außerplanmäßige Putzaktion in der Innenstadt im April galt als voller Erfolg. Stadt Essen will die Grundreinigungen nun verstetigen.

Weitere außerplanmäßige Reinigungsaktionen in der Essener Innenstadt hat die Stadtverwaltung Essen angekündigt. Nach der Premiere im April 2023, die seinerzeit unter der Überschrift „Frühjahrsputz“ lief, fand am 12. und 13. Juli eine weitere Putzaktion statt, voraussichtlich im August, September und Oktober sollen weitere folgen. Laut Stadt sollen die zweitägigen Grundreinigungen in ein Konzept münden, um die Innenstadt regelmäßig intensiv zu säubern.

Ziel ist eine höhere Aufenthaltsqualität in der Innenstadt

Dabei geht es darum, nicht nur Müll von Plätzen, Straßen und Wegen zu entfernen, sondern beispielsweise auch Sitzgelegenheiten intensiv zu säubern, wie es beim Frühjahrsputz erstmals praktiziert wurde. Masten, Umrandungen von Hochbeeten, Werbetafeln und Papierkörbe stehen ebenfalls im Focus. Die Sauberkeit der Innenstadt trage erheblich zu einer höheren Aufenthaltsqualität bei, so Oberbürgermeister Thomas Kufen. Die voraussichtlichen Kosten für einen Reinigungsdurchgang beliefen sich auf etwa 1600 Euro.

