Die GE-WO Wohnungsgenossenschaft will eine Häuserzeile in der Eyhofsiedlung in Essen-Stadtwald niederlegen und durch Neubauten ersetzen.

Eyhofsiedlung Stadt Essen will historische Siedlung per Satzung schützen

Stadtwald. Die Stadt Essen arbeitet an einer Erhaltungssatzung für die städtebaulich bedeutende Eyhofsiedlung. Was bedeutet das für umstrittene Neubaupläne?

Um die städtebauliche Gestalt der Eyhofsiedlung in Essen-Stadtwald dauerhaft zu erhalten, wird die Stadt Essen eine Satzung auf den Weg bringen. Dies hat der Planungsausschuss des Stadtrates auf Antrag von CDU und Grünen beschlossen. Abriss und Neubau blieben zwar möglich, würden aber erschwert. Der Rat der Stadt soll im Laufe des kommenden Jahres mit einem Satzungsentwurf befassen. Die Bewohner der Eyhofsiedlung sollen dabei mitgenommen werden. „Wir werden keine politischen Beschlüsse fassen, die an dem Willen der Bürger vorbeigehen“, betont Sven-Martin Köhler, planungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Bewohner fürchten um das Erscheinungsbild der Siedlung – und steigende Mieten

Damit reagiert die Politik auf Pläne der GE-WO Osterfelder Wohnungsgenossenschaft aus Oberhausen für die Eyhofsiedlung. Diese ist Eigentümerin von sechs Mehrfamilienhäuser, Angerstraße 17 - 29. Die Genossenschaft möchte die Häuser, wie berichtet, abreißen und durch Neubauten ersetzen. Alteingesessene Bewohner sorgen sich um das Erscheinungsbild der Siedlung – und fürchten steigende Mieten.

Seit Monaten wurde in der Politik um die Frage gerungen, wie sie auf das Vorhaben der Oberhausener Genossenschaft reagieren soll. Der Planungsausschuss hat darauf nun eine Antwort gegeben. Eine Antwort, die nicht jeden zufriedenstellt.

Linke und SPD forderten vergebens soziale Aspekte in einer Erhaltungssatzung

Vergeblich drängten die Linke und die SPD darauf, soziale Aspekte bei der Aufstellung einer Satzung zu berücksichtigen. Das Ziel sollte es auch sein, eine Verdrängung von Mietern zu verhindern. So sollte die Verwaltung darauf dringen, dass Bewohner der betroffenen Häuser in der Angerstraße dauerhaft in der Siedlung wohnen können – zu Mieten, die sich am öffentlich geförderten Wohnungsbau orientieren. Bei der Modernisierung der Häuser solle die Stadt sich dafür einsetzen, dass mindestens die Hälfte der Wohnungen zu Sozialmieten angeboten werden.

CDU und Grünen ging dies als Eingriff in das Eigentumsrecht allerdings zu weit. Die Sozialstruktur der in den Jahren 1921 bis 1924 vom Gemeinnützigen Bauverein Essen-Stadtwald errichteten Siedlung hat sich mit den Jahren verändert. Nicht nur die GE-WO mit ihrem Häuserbestand an der Angerstraße wäre somit von eine Erhaltungssatzung betroffen, sondern auch alle anderen Gebäude und deren Besitzer.

So sollen die neuen Häuser an der Angerstraße nach den Plänen der GE-WO Wohnungsgenossenschaft aussehen. Foto: GE-WO

„Der größte Teil ist Eigentum. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Milieusatzung weiterkommen“, sagte Christoph Kerscht, planungspolitischer Sprecher der Grünen. Über soziale Aspekte solle gleichwohl mit der Wohnungsgenossenschaft verhandelt werden. Die GE-WO will nach eigenen Angaben 44 neue Wohnungen bauen, davon 15 mit öffentlicher Förderung.

CDU und Grünen nennen die Erhaltungssatzung für das Moltkeviertel als beispielhaft

Nach dem Willen der politischen Mehrheit soll sich die Erhaltungssatzung allein an städtebaulichen Fragen orientieren. Als beispielhaft nennen CDU und Grüne die Erhaltungssatzung für das Moltkeviertel in Huttrop, 1983 vom Rat der Stadt beschlossen. Ziel dieser Satzung ist es die „charakteristische bauliche Substanz“ zu schützen. Anträge auf Abbruch, Umbau oder bauliche Veränderungen dürfen deshalb nur dann von der Stadt genehmigt werden, wenn sie diesem Ziel nicht widersprechen. Die „geschichtliche Bedeutung“ ist ein Kriterium, das es bei der Bewertung durch die Bauverwaltung zu berücksichtigen gilt.

Im Moltkeviertel stehen zahlreiche Gebäude unter Denkmalschutz. Nicht so in der Eyhoffsiedlung, dort wurden im Laufe der Zeit viele Gebäude baulich so sehr verändert, dass eine Unterschutzstellung aus denkmalpflegerischer Sicht nicht mehr infrage kommt. Der städtebauliche Charakter der Siedlung aber ist bis heute erhalten geblieben.

Ein Blickfang: das Torbogenhaus. Von den Neubauplänen der GE-WO Wohnungsgenossenschaft bleibt das Entrée unberührt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Der Architekt Josef Rings hatte die aus 183 Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 300 Wohnungen bestehende Siedlung asymmetrisch angelegt mit einer begrünten Mittelachse und einem Torbogenhaus als Entrée, das von den Neubauplänen der GE-WO freilich unberührt bliebe. Der Arbeitskreis „Essen 2030“, der sich regelmäßig zu Fragen von Architektur und Stadtentwicklung äußert, räumt der Eyhofsiedlung einen hohen städtebaulichen Stellenwert ein, vergleichbar mit dem der Margarethenhöhe.

Das plant die Wohnungsgenossenschaft Die GE-WO Wohnungsgenossenschaft zahlt ihren Mietern an der Angerstraße eine Prämie für den Fall, dass sie ausziehen. Von 34 Wohnungen waren zuletzt noch 14 bewohnt. Die Genossenschaft will 44 neue Wohnungen bauen, davon 15 mit öffentlicher Förderung. Für frei finanzierte Wohnungen soll sich die Kaltmiete laut GE-WO zwischen elf und zwölf Euro pro Quadratmeter bewegen, für öffentlich geförderte Wohnungen wären je nach Einkommensgruppe 6,40 Euro oder 7,20 Euro fällig. Der städtebauliche Charakter der Eyhofsiedlung wird sich laut GE-WO durch die Neubauten nicht verändern.

Ob das Vorhaben der Oberhausener Wohnungsbaugenossenschaft mit einer Erhaltungssatzung vereinbar sein wird, bleibt abzuwarten. Der Leiter des städtischen Planungsamtes, Ronald Graf, kündigte an, dass die Verwaltung einen externen Gutachter beauftragen wird, der unter anderem herausarbeiten soll, welches die entscheidenden und damit schützenswerten Merkmale der Siedlung sind. Bei der Erstellung der Satzung soll die Öffentlichkeit beteiligt werden. Sämtliche Baugesuche werden so lange zurückgestellt, bis der Rat der Stadt über die Satzung entscheidet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen