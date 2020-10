Stadt Essen verteilt kostenfrei 100.000 Laubsäcke an Bürger

Essen. Ziel ist: Straßen und Plätze in Essen zügig vom Laub zu befreien. Die Stadt gibt pro Haushalt nur eine beschränkte Anzahl von Laubsäcken aus.

Die Stadt Essen vergibt kostenfrei 100.000 Laubsäcke an Menschen in Essen. Ab sofort und bis Dezember verteilen die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) und die Stadtwerke Essen (SWE) die weißen Säcke. Jeder Haushalt bekommt fünf Säcke. Ziel der Aktion ist, dass Bürger helfen können, Straßen vom Laub zu befreien. Menschen können die Laubsäcke ab sofort an vielen Orten abholen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Laubsäcke aus weißem Recycling-Kunststoff fallen wegen ihre Farbe auf, so dass sie während der Laubsaison von Ende Oktober bis etwa Anfang Dezember schnell eingesammelt werden. Anders als in den vergangen Jahren holen EBE und SWE die Beutel die ganze Woche über fortlaufend ab. Bürger sollen die Säcke mit Laub befüllen, zubinden und an den Straßenrand stellen und dabei darauf achten, dass sie Fußgänger und Autos nicht behindern.

Die Ausgabe erfolgt unter den Corona-Schutzregeln mit Abstand und Schutzmaske, solange der Vorrat reicht. Die Laubsäcke dürfen nur in Straßen mit gebührenpflichtiger Straßenreinigung verwendet werden. Ansonsten müssen die Bürger die Entsorgung des Herbstlaubes selbst organisieren, inklusive eigenen Säcken und Transport. Das Straßenreinigungsverzeichnis finden Sie hier.

Private Gartenabfälle und Grünschnitt gehören nicht in die Säcke und sind über die zahlreichen anderen Wege zu entsorgen: Kompost, Biotonne und die kostenfreien Grünschnitt-Annahmestellen der EBE.

Die EBE und die SWE bitten alle Bürger, die kostenfreien Laubsäcke nur für ihren eigentlichen Zweck und nur in den Straßen, die im Reinigungsverzeichnis stehen, zu nutzen. Ziel der Gemeinschaftsaktion ist, dass öffentliche Gehwege, Plätze und Straßen, zum Teil vor den Wohnhäusern der Bürger schneller wieder laubfrei sind. Ebenso sollen die Rinnsteine, Abflüsse und Gullydeckel nicht verstopfen.