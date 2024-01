Stadt Essen veranstaltet Kongress zur Mobilität der Zukunft

Essen Die Stadtverwaltung hat sich dem klimafreundlichen Verkehr verschrieben und sucht Wege, wie dies umzusetzen ist. Auch Bürger können teilnehmen.

Unkompliziert und klimafreundlich – so soll die Mobilität der Zukunft nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung sein. Doch wie kann man hierfür die Bedingungen schaffen und die Menschen motivieren? Welche Erfahrungen haben andere Grüne Hauptstädte Europas gemacht und von welchen positiven Beispielen kann die Stadt Essen lernen? Welche Impulse haben Groß-Events auf die regionale Mobilitätsentwicklung? Und wie können Bürger sich engagieren?

Nach dem im Grüne Hauptstadt Jahr 2017 erstmalig durchgeführten Kongress „Zukunftsformate der Region“ ist dies nun die vierte Veranstaltung in dieser Reihe. Der Kongress wird am 26. und 27. Februar in der Halle 12 auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein stattfinden. Am zweiten Veranstaltungstag ist auch eine Online-Teilnahme möglich.

Es gelte voneinander zu lernen, über Stadt- und Themengrenzen hinweg

Der Kongress will den Rahmen schaffen für den internationalen Austausch von Fachleuten, Entscheidern und Bürgern. Denn um nachhaltige Städte von morgen zu schaffen, müssten alle Schritte laufend reflektiert und optimiert werden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Es gelte, voneinander zu lernen – grenz- und themenüberschreitend. Nur demokratische Partizipation ermögliche eine breite Akzeptanz der Maßnahmen.

„Mobilität nachhaltig und gleichzeitig attraktiv gestalten, das Thema von den verschiedensten Seiten zu beleuchten und voneinander zu lernen, das ist das Ziel des diesjährigen Kongresses“, so Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorständin für Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen und Initiatorin des Kongresses.

Am Montagabend, 26. Februar, können sich Bürger mit den Referenten über „Bürgerexperimente für die Verkehrswende“ austauschen. Die Veranstaltung ist zugleich Abschlussveranstaltung des Reallabor-Projektes Be-MoVe, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Forschung für nachhaltige Entwicklung gefördert wird. Projektmanager Björn Ahaus von der Grünen Hauptstadt Agentur kommt Machern der Bürgerprojekte wie „Offene Bardelebenstraße: Sichere Schulwege in Holsterhausen“ und dem „Platz der Jugendkultur“ ins Gespräch. An Informationstischen können die Gespräche im Anschluss vertieft werden.

Am Dienstag, 27. Februar, führt der Fernsehmoderator Gregor Schnittker durch das Programm. Der Tag beginnt mit einer Begrüßung durch OB Thomas Kufen, Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, und Hans-Peter Noll, Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Zollverein. Simone Raskob, Geschäftsbereichsvorständin für Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen, führt in die kommenden Vorträge und Diskussionen ein.

Kernthema des Tages: Wie verändert man das Denken der Menschen?

Über „Der Beginn passiert in den Köpfen und was Städte hier beitragen können“ berichten Prof. Christian Holz-Rau, ehemals Technische Universität Dortmund, Wolfgang Aichinger, Agora Verkehrswende, Anne Klein-Hitpaß, Deutsches Institut für Urbanistik, und Prof. Ellen Enkel, Universität Duisburg-Essen. An der anschließenden Diskussion nimmt auch Udo Sieverding, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, teil.

Erfolgreiche Mobilitätskonzepte aus anderen europäischen Städten werden präsentiert von Piotr Rapac (EU Kommission/DG Environment), Harriet Tiemens (Grüne Metropolregion Arnhem-Nijmegen), Juan Carlos Escudero (Vitoria Gasteiz), Aurelie le Meur (Grenoble), Mika Kulmala (Tampere), Trude Rauken (Oslo) sowie Filip Watteeuw (Ghent), und weiteren Gästen. Christine Wilcken vom Deutschen Städtetag ist bei der anschließenden Diskussion ebenfalls auf dem Podium.

Im dritten Block stellen Stefan Kuczera, Regionalverband Ruhr, Niklas Börger, Rhine-Ruhr 2025 FISU Games, und Axel Biermann, Ruhr Tourismus GmbH, regionale Groß-Events als Impulsgeber für die regionale Mobilitätsentwicklung vor. Michael Mühlen vom VfL Bochum präsentiert die Nachhaltigkeitsstrategie eines Bundesligavereins. Anschließend fasst Prof. Ellen Enkel die Ergebnisse des Tages zusammen.

Neben Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik können sich auch interessierte und engagierte Bürger zum Kongress „Zukunftsformate der Region - Wege zur Mobilitätswende und aus der Klimakrise“ anmelden, um sich vor Ort zu informieren und auszutauschen. Anmeldungen sind noch bis Montag, 12. Februar, möglich. Weitere Informationen zum Kongress sowie zur Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.zukunftsformatederregion.de.

