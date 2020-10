Stadt Essen und BDA würdigen ausgezeichnete Architektur

Aus zwei macht eins: Die Stadt Essen und der Bund Deutscher Architekten (BDA) loben in diesem Jahr erstmals gemeinsam einen Architekturpreis aus. Gesucht werden die besten Bauten, die in den vergangenen fünf Jahren in Essen errichtet wurden. Der Wettbewerb richtet sich gleichermaßen an Architekten wie Bauherren und soll die interessierte Öffentlichkeit dazu animieren, sich mit Architektur auseinanderzusetzen.

Wie sieht gelungene Architektur aus? Daran scheiden sich schon mal die Geister. So müsse die Stadt Essen immer wieder Prügel einstecken für modernen, aber einförmigen Wohnungsbau, berichtet Andreas Müller, stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamt. „Dabei sind wir als Stadt Essen gar nicht der Bauherr.“

Müller spricht von „Schuhkarton-Architektur“. Eine Öffentlichkeit, die sich kritisch mit der Architektur in ihrer Stadt auseinandersetzt, sei willkommen.

Den Gewinnern winkt eine Urkunde, eine Plakette und die Ehre

Dass es auch etwas anderes gibt als Einheitsbauten, nämlich Qualität, darauf soll der Architekturpreis 2020 aufmerksam machen. Ausgezeichnet werden Wohngebäude, aber auch Büro- oder Gewerbeimmobilien. Kindertagesstätten hätten ebenso eine Chance wie Schulen. Den Gewinnern winkt nicht etwa ein üppiges Preisgeld, sondern eine Urkunde nebst Plakette und natürlich der Ruhm des Siegers, was sich auszahlen dürfte, wenn es um noch kommende Projekte geht.

2015 durfte sich die neue Folkwang Bibliothek in Werden mit dem Architekturpreis der Stadt Essen schmücken, der in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben wird. Als besonders gelungen wertete die Jury auch die Kita Miniapolis im Thyssen-Krupp-Quartier und das Wohnprojekt Living one in Rüttenscheid.

Nachhaltigkeit wird bei der Bewertung von Architektur immer wichtiger

Wer macht das Rennen in diesem Jahr? 20 Objekte, die in Frage kämen, fallen den BDA-Architekten Susanne Crayen und Arndt Brüning auf Anhieb ein. Architektur ist auch immer Ausdruck des Zeitgeistes. Keinesfalls gehe es aber darum, dass ein Gebäude „schick und modern“ sein muss, betont Susanne Crayen, Vizepräsidentin des BDA. Eine immer größere Rolle spiele das Thema Nachhaltigkeit.

Der preisgekrönte Sanaa-Würfel, 2006 auf Zollverein errichtet, für den auch der BDA voll des Lobes war, hätte es heute sicher schwerer, genügend Punkte zu sammeln, sagt Essens Planungsdezernent Martin Harter. Zwar ist der weiße Würfel ein Blickfang, doch sind die Betriebskosten so hoch, dass sich der Bau nicht wirtschaftlich betreiben lässt. Nicht nur das: Der Würfel ist längst sein Sanierungsfall.

Architektur ist stadtbildprägend und kann Identität stiften

Susanne Crayen will den Stab darüber aber nicht brechen. Beim Thema Nachhaltigkeit gehe es nicht allein um die Dämmung der Fassade. Architektur kann stadtbildprägend sein und Identität stiften. Die Zeche Zollverein ist selbst dafür das beste Beispiel.

Zusammengeführt hat die Stadt und den BDA übrigens der Terminkalender. Der Bund der Architekten lobt seit 1997 alle drei Jahre einen Architekturpreis aus, die Stadt alle fünf Jahre. 2020 hätte es also zwei Wettbewerbe gegeben. Nun wird es einer. Der Sieger darf sich also sicher sein, dass er der Beste ist.

In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.