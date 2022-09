Stadt Essen stellt testweise weitere Toiletten in Parks auf

Essen. Nach Stadtgarten und Nordpark stehen in weiteren Essener Parks und Grünanlagen jeweils testweise eine Standard- und eine barrierefreie Toiletten.

Im Rahmen eines Pilotprojektes hat die Stadt an den Grillzonen im Stadtgarten und im Nordpark öffentliche Toiletten aufgestellt, die nach Angaben der Stadtverwaltung gut angenommen wurden. Daher habe man nun eine probeweise Aufstellung weiterer mobiler öffentlichen Toiletten umgesetzt, um Aufschluss über die Akzeptanz und die Wahl der Standorte zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung.

Jeweils zwei Toiletten, eine Standard-Toilette sowie eine barrierefreie Toilette, habe man deshalb Ende August/Anfang September in folgenden Grünanlagen installiert: am Zugang zur Brehminsel in Werden, im Löwental in Werden (Nähe Parkplatz), an der Ruhrwiese Henglerstraße in Steele, am Volksgarten Kray, am Hallopark in Stoppenberg, am Kaiser-Wilhelm-Park in Altenessen und im Krupp-Park in Altendorf, wo die Standard-Toilette noch ergänzt werde. An der Grünanlage Haumannplatz in Rüttenscheid sei für dieses Jahr ebenfalls noch eine Aufstellung geplant.

Testbetrieb läuft bis zum 31. Oktober

Der Testbetrieb der Toiletten dauere bis zum 31. Oktober. Bis dahin werden die mobilen Toiletten zweimal wöchentlich grundgereinigt und Verbrauchsmaterial ersetzt. Sollte der Testbetrieb zu guten Ergebnissen führen, wird im Rahmen des Konzeptes der Vorschlag erarbeitet, auch im nächsten Jahr saisonal (voraussichtlich von April bis Oktober) mobile Toiletten aufzustellen, so die Stadtverwaltung.

Mit einer dazugehörigen Flächenherrichtung und Einhausung der Toiletten könnten dann sowohl der Komfort als auch die Optik verbessert werden, heißt es. Insgesamt gilt Essen als Stadt, die nur relativ wenig öffentliche Toiletten anbietet.

