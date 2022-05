Stadt Essen stellt mehr Personal für Führerscheinumtausch ab

Die alten grauen und rosafarbenen Führerscheine verlieren ihre Gültigkeit, für einige Jahrgänge drängt nun die Zeit. Es mangelt allerdings in der Behörde an Terminen.

Essen. Die Zeit drängt, und betroffene Bürger sind genervt: Für den Umtausch der Papier-Führerscheine gibt es zu wenig Termine. Was die Stadt tun will.

Führerscheine sollen fälschungssicher und in allen 28 EU-Staaten einheitlich sein. Deshalb läuft auch im Essener Straßenverkehrsamt, gestaffelt nach Geburts- und Führerscheinjahrgängen, noch viele Jahre der große „Lappen“-Umtausch. Die Stadt Essen hat allerdings immer noch große Mühe, für die Vielzahl umtauschpflichtiger Bürger ausreichend Termine anzubieten und will dafür nun mehr Personal bereitstellen.

Ab Juli müssen die ersten Jahrgänge mit einem Verwarngeld rechnen

Die Zeit drängt. Ab Juli 2022 müssen die Fahrer-Jahrgänge 1953 bis 1958 Verwarngeld bezahlen, wenn sie bis dahin keinen neuen Führerschein mit biometrischen Bild im Scheckkartenformat haben und mit den alten grauen oder roten Schein angetroffen werden. Vor allem bei Auslandsurlauben kann das womöglich unangenehm werden. „Zum Jahresende 2021 und auch in den ersten Monaten diesen Jahres hat die enorm große Zahl von Anfragen nach Terminen für einen Führerscheinumtausch das verfügbare Kontingent an Terminangeboten deutlich überstiegen“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Als Ergänzung zu dem regulären Terminangebot hatte die Fahrerlaubnisbehörde Ende 2021 zusätzliche Öffnungszeiten an mehreren Samstagen eingerichtet, an denen ausschließlich Anträge zum Umtausch von Führerscheinen entgegen genommen wurden. Durch dieses zusätzliche Terminangebot sei es zumindest gelungen, in den letzten Wochen des letzten Jahres ein Mehrfaches an Anträgen zu bearbeiten, so die Stadt.

Gemerkt haben die Bürger von zusätzlichen Samstags-Terminen offenbar wenig

Gemerkt haben die Bürger davon aber offenbar nicht sehr viel. „Viele meiner Freunde, Bekannten und auch ich selbst versuchen hier seit mehreren Monaten online einen Termin zu vereinbaren“, klagt der Essener Bürger Thomas von der Linden. Als Standardantwort gebe es jeweils immer nur einen Zweizeiler: „Leider sind derzeit alle Termine ausgebucht. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.“

Da laut Gesetz bis 2022 geschätzt rund 270.000 Essener Führerscheine umgetauscht werden müssen, müssten intelligentere Lösungen her. So fordert Thomas von der Linden Abweichungen von der Online-Terminvergabe, etwa den schlichten Postweg oder Online-Formulare mit Post-Ident-Verfahren.

Die Stadt weist indes darauf hin, dass persönliche Vorsprache weiter unabdingbar sei. „Eine Zusendung von Antragsunterlagen ist nur vordergründig hilfreich“, so die Sprecherin. Laut gesetzlicher Vorgabe müsse die Stadt sicherzustellen ist, dass jeder Inhaber einer Fahrerlaubnis nur einen Führerschein besitzt. „Dies bedeutet, dass für den Tausch des alten gegen den neuen Führerschein die Antragstellerin oder der Antragsteller in jedem Fall in der Fahrerlaubnisbehörde vorsprechen muss, entweder bei Antragstellung (wie in Essen praktiziert) oder bei Abholung.“

Die genaue Zahl der betroffenen Bürger kann die Stadt nicht ermitteln

Wie hoch die Zahl der betroffenen Führerscheine aus den einzelnen Geburtsjahrgängen tatsächlich ist und in welchem Umfang noch Bedarf an Terminen für einen Umtausch besteht, könne die Stadt im übrigen nicht ermitteln. „Das liegt daran, dass die Daten zu alten Papier-Führerschein ausschließlich bei der seinerzeit erteilenden Fahrerlaubnisbehörde vorhanden sind.“ Seit der teils weit zurück liegenden Zeit der Erteilung der Fahrerlaubnis hätten eine nicht bezifferbare Zahl von Bürgern ihren Wohnort gewechselt.

Eine vollständige digitale Lösung sei aufgrund der rechtlichen Vorgaben allerdings noch nicht möglich. So bleibe nur eine Aufstockung des Personals, um mehr Termine bieten zu können. „Eine spürbare Entspannung bei der Terminreservierung wird jedoch erst nach Abschluss der Einarbeitungszeit eintreten können“, warnt die Stadtsprecherin vor zu viel Erwartungen.

Stadt: Nur die Jahrgänge, die Zeitdruck haben, sollen sich um Termine bemühen

Helfen würde nach Ansicht der Stadt auch, wenn sich wirklich nur diejenigen um Termine bemühen, die Zeitdruck haben. Aktuell sind das Bürger der Geburtsjahre 1953 bis 1958 – und zwar nur jene, das ist wichtig, die noch die ganz alten Papier-Führerscheine besitzen. Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 haben noch etwas Zeit, für sie ist der 19. Januar 2023 der Stichtag für den Dokumententausch. Die nächsten fünf Jahrgänge bis 1970 sind am 19. Januar 2024 dran, die Jahrgänge 1971 und später am 19. Januar 2025.

Wer vor 1953 geboren wurde, hat übrigens Zeit bis zum 19. Januar 2033. Das hat offenbar pragmatische Gründe. Wer so alt ist, beendet vielleicht ohnehin das Autofahren in den kommenden zwölf Jahren oder ist bis dahin verstorben.

Kosten: Zurzeit 30,60 Euro plus Foto Für die direkt von der Bundesdruckerei an die Bürger versandten Führerscheine müssen zurzeit 30,60 Euro bezahlt werden. Außerdem muss ein biometrisches Passfoto aus dem Automaten her. Auch das kostet. Wer an seiner alten „Fläppe“ mit dem mehr oder weniger alten Jugendbild hängt, kann das Papier übrigens vom Amt wieder mitnehmen – allerdings mit Locher oder Stempel entwertet und damit ungültig gemacht.

Und als wäre es noch nicht kompliziert genug: All das gilt jedoch, wie erwähnt, nur für die Papier-Führerscheine. Bei den ab 1. Januar 1999 ausgegebenen Scheckkarten-Führerscheinen ohne Befristungsdatum, die noch nicht fälschungssicher sind, kommt es auf das Jahr der Ausstellung an, wann sie umgetauscht werden müssen. Die Führerschein-Jahrgänge 1999 bis 2001 müssen bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht sein, die Jahrgänge 2002 bis 2004 bis Januar 2027, 2005 bis 2007 haben Zeit bis Januar 2028 und so weiter.

Unabhängig vom Alter ist fein raus, wer beizeiten bereits seinen Führerschein umgetauscht hat – Stichtag ist der 19. Januar 2013. Denn die ab diesem Datum ausgestellten Karten, die eine auf 15 Jahre befristete Gültigkeitsdauer haben, entsprechen schon jetzt den Vorschriften. Ein Blick in den Führerschein zeigt, zu welcher Kategorie man gehört.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen