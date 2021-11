Stadt Essen stellt erste Weichen für Deckel auf der A40

Essen. Die Stadt Essen stellt die Weichen für die Abdeckelung der A40 zwischen Frohnhausen und Holsterhausen. Platz für 3000 Wohnungen soll entstehen.

Die Stadt Essen stellt erste Weichen für einen Deckel auf der A40 zwischen Frohnhausen und Holsterhausen. Dafür soll nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Konkret geht es um den Bereich zwischen der Holsterhauser Straße im Osten und der Wickenburgstraße im Westen. Auf einer Länge von 2,3 Kilometern soll die Autobahn mit einem Deckel überbaut werden.

Die Pläne für einen Deckel werden auch ohne Olympia an Rhein und Ruhr weiterverfolgt

Entsprechende Pläne hatte das Frankfurter Büro Albert Speer + Partner im Auftrag der Stadt im April dieses Jahres in einer städtebaulichen Machbarkeitsstudie vorgelegt. Anlass waren Überlegungen, für die Olympischen Sommerspiele 2032 ein Olympisches Dorf auf dem Deckel der A40 zu errichten. Die Rhein-Ruhr-Region hatte sich als Austragungsort ins Gespräch gebracht. „Wir werfen unseren Hut in den Ring“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kufen anlässlich der Präsentation der Machbarkeitsstudie, mit der die Planer an Überlegungen aus den 1980er Jahren anknüpften. Schon damals war in der Politik über eine Abdeckelung der Autobahn diskutiert worden.

Inzwischen steht fest, dass die Spiele in Brisbane in Australien stattfinden werden. Auf Beschluss des für Stadtplanungsfragen zuständigen Fachausschuss des Stadtrates verfolgt die Stadt die Pläne für einen Deckel auf der A40 gleichwohl weiter. Überplant werden soll nun ein 42,2 Hektar großes Gebiet entlang der Autobahn. Dort soll Platz für 3000 Wohnungen, für Bürogewerbe, Dienstleistungen, Einzelhandel und Gastronomie geschaffen werden. Die dafür erforderlichen Grundstücke entlang der Autobahn will sich die Stadt per Verkaufsrecht sichern.

Ein A40-Deckel muss erst in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden

Wie die Planungsverwaltung mitteilt, hat es bereits ein erstes Gespräch mit der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes gegeben. Die städtebauliche Machbarkeitsstudie sei dort positiv aufgenommen worden. Allerdings kann sich die Autobahnbehörde erst mit mit der technischen Ausführung befassen, wenn ein entsprechender Auftrag des Bundes vorliegt.

Dies setzt voraus, dass die Abdeckelung der A40 als vordringlicher Bedarf in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird. Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan schreibt Straßenbauprojekte des Bundes bis zum Jahr 2030 fest.

2019 hatte das Land NRW den Wunsch der Stadt nach einer technischen Machbarkeitsstudie zurückgewiesen. Sobald die neue Bundesregierung steht, will die Stadt das Gespräch mit dem Verkehrsministerium über eine Aufnahme des Deckels in den Bundesverkehrswegeplan suchen, heißt es vonseiten der Verwaltung.

