Stadt Essen startet Weihnachts-Impfaktion auf Zollverein

Essen. Auch an den Feiertagen geht das Impfen in Essen weiter. Am 2. Weihnachtstag startet die Sonderimpfaktion auf Zollverein. 500 Termine sind buchbar

Nach dem Weihnachtsessen gibt’s in diesem Jahr den Extra-Pieks: Allen Essenerinnen und Essenern ab zwölf Jahren macht die Stadt Essen am 2. Weihnachtstag ein besonderes Festtagsangebot. Aufgrund des anhaltend hohen Interesses an Impfungen wird am Sonntag, 26. Dezember, von 11 bis 18 Uhr auf dem Welterbe Zollverein eine große Sonderimpfaktion gestartet. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen (ab 18 Jahren).

500 Impftermine sind ab sofort freigeschaltet

Die Halle 5 des Essener Welterbes verwandelt sich dafür in ein temporäres Impfzentrum. Eine Impfung ist bei dieser Aktion sowohl ohne als auch mit Termin möglich. Über das Terminbuchungssystem dubidoc sind ab Mittwoch, 22. Dezember, ab 12 Uhr, rund 500 Termine freigeschaltet, die vorab online buchbar sind. Das soll den Bürgerinnen und Bürgern am Feiertag eine bessere Planbarkeit ermöglichen. Das Terminbuchungssystem ist über essen.de/coronavirus_impfen erreichbar.

Alle Impfwilligen können aber auch die Zeit zwischen den Feiertagen, also vom 27. bis zum 30. Dezember, nutzen. Nach Angaben der Stadt wird neben den drei bereits laufenden Impfstellen im Norden, Süden und der Stadtmitte dann auch die neue Impfstelle West in Frohnhausen im Lighthouse, Liebigstraße 1, öffnen.

Alle vier Impfstellen öffnen an diesen Tagen von jeweils täglich von 10 bis 16 Uhr. Am 31. Dezember, sowie am 1. und 2. Januar finden ebenfalls keine Impfungen statt. Im neuen Jahr öffnen die temporären stationären Impfstellen wieder ab Montag, den 3. Januar 2022, zu ihren üblichen Öffnungszeiten.

