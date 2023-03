Stadt Essen sperrt für Sicherheit der Fußgänger Parkplätze

Essen-Heisingen. Der Parkdruck in Essen-Heisingen wächst weiter: Nach einem Verkehrsunfall sind nun Stellflächen abgesperrt worden. Das soll Fußgänger schützen.

Manch einer wunderte sich in den vergangenen Tagen, als an der Straße Lelei in Essen-Heisingen Absperrungen auf einer Parkfläche installiert worden sind. Kostet die Maßnahme der Stadt die Anwohner und Anwohnerinnen sowie deren Gäste fünf bis sechs Stellflächen, die in diesem Bereich ohnehin hart umkämpft sind.

Den mobilen Verkehrsschildern, die auf ein Parkverbot auf einem Abschnitt der Straße Lelei in Höhe der Straße Fährenkotten hinwiesen, folgte nun auf mehreren Metern ein weißes Geländer – fest eingebaut, mit Durchlass ausschließlich für Fußgänger. Genau zu deren Schutz ist dieser Bereich laut Stadt abgesperrt worden.

Grund für Absperrungen in Essen-Heisingen ist ein Verkehrsunfall gewesen

Anlass für diese Baumaßnahme sei ein Verkehrsunfall gewesen, zu dem es kürzlich gekommen sei und bei dem Fußgänger verletzt worden seien, heißt es vom Amt für Straßen und Verkehr. Danach habe es einen Ortstermin gegeben, bei dem sich Zuständige von der Polizei mit Verantwortlichen des städtischen Amtes die Situation angeschaut haben. Das Ergebnis der Besichtigung: „In dem Bereich der Querung ist die Sicht auf und von zu Fußgehenden durch die parkenden Autos stark beeinträchtigt.“

Um eine sichere Querung zu ermöglichen, müsse eine ausreichende Fläche (gemäß „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. RASt 06“) freigehalten werden, erklärt Stadtsprecher Burkhard Leise. Daher sei hier an dem Parkstreifen das Geländer gesetzt worden. Passanten und Passantinnen mag das freuen, mancher ist erleichtert, dass Fußgänger nun mehr Sicherheit und einen übersichtlicheren Übergang haben. Diejenigen jedoch, die in dem Viertel regelmäßig auf Parkplatzsuche sind, äußern bereits Unmut.

An der Straße Lelei in Essen-Heisingen klagten Anwohner bereits über wochenlang abgestellte Anhänger. Foto: Bild / HO

Immerhin handelt es sich um einen Bereich, in dem es jüngst bereits Ärger wegen Anhängern gab, die nach Aussagen einiger Anwohner über Wochen abgestellt würden. Als sich die Anzahl dieser häufte, erreichte diese Klage auch Stadt und Politik. Die Lelei würde zum Dauerparkplatz für gewerbliche Fahrzeuge und Anhänger (die mitunter als Ablagefläche für Sperrmüll dienten), aber ebenso für Wohnwagen und Wohnmobile unbekannter Besitzer.

In Essen-Heisingen gibt es bereits Kritik an der Absperrung

Während Politiker Parkplätze ausschließlich noch für Pkw freigeben wollten, teilte das Ordnungsamt mit, dass Stichprobenkontrollen am benachbarten Baderweg, an den Kreuzungen und Einmündungen keine Parkverstöße ergeben hätten.

Bei geparkten Anhängern hingegen sind drei aufgefallen, bei denen nachgewiesen werden konnte, dass sie länger als zwei Wochen ohne Zugfahrzeug parkten – das ist die maximale Parkdauer für frei stehende Anhänger. Insgesamt hat die Stadt im Vorjahr in der Zeit von Februar bis Juli neun Anhänger festgestellt, Sanktionen gab es in den genannten Fällen. Die Notwendigkeit einer verkehrliche Regelung sahen die Zuständigen daher nicht, der Parkplatzsuche ist für viele Alltag geblieben.

Daher gab es bereits Kritik von denjenigen, die in den vergangenen Tagen den Aufbau der neuen Absperrung beobachtet haben und schon wegen der recht großen Fläche kaum ihren Augen glauben konnten. Denn in dem Wohnviertel hat längst nicht jeder einen festen Stell- oder gar einen Garagenplatz für sein Auto, schon gar nicht für das Zweitauto in der Familie. So wächst der Parkdruck rund um Lelei und Baderweg mit einigen großen Mehrfamilienhäusern sowie an der Stornefranzstraße und auch am Fährenkotten mit den vielen, früheren Bergmannshäusern wohl weiter.

